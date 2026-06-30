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        Haberler Sağlık "Bronz ten sağlıklı bir görüntü değil"

        "Bronz ten sağlıklı bir görüntü değil"

        Günlük hayatta yapılan bazı basit hataların cilt sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiği uyarısında bulunan Dermatoloji Uzmanı Dr. Hatice Parlak Subaşı, "Güneş koruyucular tek uygulama ile gün boyu etkisini sürdüren ürünler değildir. Özellikle açık havada uzun süre vakit geçirildiğinde güneş kreminin 2-3 saatte bir yenilenmesi gerekmektedir" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30 Haziran 2026 - 16:50 Güncelleme:
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        "Bronz ten sağlıklı bir görüntü değil"

        Yaz aylarında güneş ışınlarının etkisinin artmasıyla birlikte güneş yanıkları, cilt lekeleri, mantar enfeksiyonları ve güneş alerjileri gibi dermatolojik sorunlar da daha sık görülüyor. Güneşten korunmanın yalnızca güneşli günlerde gerekli olduğu düşüncesinin yanlış olduğunu vurgulayan Subaşı, "Ultraviyole ışınlarının önemli bir bölümü bulutlardan geçebilir. Özellikle leke oluşumuna yatkın kişilerde bulutlu havalarda da güneş koruyucu kullanımı ihmal edilmemelidir" ifadelerini kullandı.

        "GÜNEŞ KORUYUCU SADECE PLAJ İÇİN DEĞİL"

        Günlük yaşamda da önemli miktarda ultraviyole ışınına maruz kalındığını belirten Dr. Subaşı, "Araç kullanırken, yürüyüş yaparken ya da açık havada vakit geçirirken de cilt güneş ışınlarından etkilenir. Bu nedenle güneşten korunma alışkanlığı yalnızca deniz veya havuzla sınırlı olmamalıdır" şeklinde konuştu.

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        Yazın en sık yapılan hatanın güneş koruyucuyu gün içinde yenilememek olduğunu belirten Subaşı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Güneş koruyucuların terleme, yüzme ve havluyla kurulanma sonrasında etkisi azalır. Açık havada uzun süre kalınıyorsa güneş koruyucu 2-3 saatte bir mutlaka yeniden uygulanmalıdır. Bunun yanı sıra koruyucular önerilen miktarın daha altında kullanıldığında da SPF değeri düşer. Bu nedenle yüksek faktörlü bir ürün kullanıyor olmak tek başına yeterli değildir. Ürünün doğru miktarda uygulanması gerekir."

        Güneş kremi uygulanırken kulaklar, boyun, dudaklar ve el sırtlarının çoğu zaman unutulduğunu belirten Dr. Subaşı, "Oysa kronik güneş hasarı, lekeler ve deri kanserleri yalnızca yüz bölgesinde değil, bu alanlarda da görülebilmektedir" dedi.

        "BRONZLAŞMAK CİLDİN SAVUNMA MEKANİZMASI"

        Güneş yanıklarının hafife alınmaması gerektiğini vurgulayan Acıbadem Eskişehir Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Hatice Parlak Subaşı, "Güneş yanıkları sadece geçici kızarıklık oluşturmaz. Özellikle çocukluk döneminde tekrarlayan güneş yanıkları ilerleyen yaşlarda melanom başta olmak üzere deri kanseri riskini artırmaktadır. Bronzlaşma ise sağlıklı bir görünüm değil, cildin ultraviyole ışınlarına karşı geliştirdiği savunma mekanizmasıdır" diye belirtti.

        SON KULLANMA TARİHİ GEÇEN GÜNEŞ KREMLERİNE DİKKAT!

        Yaz boyunca kullanılan güneş koruyucuların uygun şartlarda saklanmasının önemine dikkat çeken Subaşı, "Yüksek sıcaklıkta bekleyen veya son kullanma tarihi geçen ürünler etkinliklerini kaybedebilir. Bu nedenle geçen yıldan kalan güneş kremleri kullanılmadan önce mutlaka kontrol edilmelidir" ifadelerini kullandı.

        Subaşı, yaz aylarında güneşten doğru korunmanın, cildi düzenli temizleyip nemlendirmenin ve dermatolojik işlemler sonrasında güneşten kaçınmanın uzun vadede hem cilt yaşlanmasını hem de birçok deri hastalığını önlemede önemli rol oynadığını sözlerine ekledi.

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