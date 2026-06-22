Dikkat! D vitamini yetersizliği bu hastalıkları tetikliyor

Prof. Dr. Ayşe Akman, sağlıklı yaşam için D vitamini ve güneş ışığının çok önemli olduğunu belirterek, sağlıklı yaşam için D vitamini ve güneş ışığının çok önemli olduğunu belirterek, güneş ışığının, kırmızı yüzlü kelebek (lupus) hastalığını tetikleyebildiğini dile getirdi.

BEŞ DAKİKA KURALINA DİKKAT!

Güneşlenme ve denize girmenin önemini anlatan Akman, beşer dakika olarak yarım saati geçmeyecek şekilde öğle saatlerinde bile denize girilebileceğini ifade etti.

Güneşlenmenin hormonlar ve D vitamini için önemli olduğuna işaret eden Akman, "D vitamini için güneş, yediğimiz soğuk deniz balıkları derimizde güneş ışığıyla birlikte aktifleşiyor. Bu çok önemli ve hayati. Tüm bunları yapmamıza rağmen bazı genetik ve metabolik sorunlar D vitamini sentezini etkileyebiliyor. Ne yaparsak yapalım D vitaminimiz düşük olabilir. O zaman düzeyimizi ölçtürüp gerekli miktarda D vitaminimizi ek takviye almamız gerekiyor" diye konuştu.

Hastalarda D vitamini eksikliğini sık gördüklerini dile getiren Akman, D vitamini için uzun süre güneş altında kalmanın da cilt hasarına, deri kanserine neden olabileceğini vurguladı.

KANSER RİSKİNİ ARTIRABİLİR

D vitamininin sağlık açısından önemine işaret eden Akman, "D vitamini eksikliği, terlemeye neden olabilir, otoimmüniteyi artırabilir. Kanser, melanom riskini bile artırabileceği düşünülüyor. Ürtikerden tutun saç dökülmesine, kemik kırıklarına kadar her şeyde D vitamini hayati bir hormon. Eğer D vitaminimiz yeterli düzeyde değilse, takviye almamız gerekiyor" dedi.

"MUTLAKA DERMATOLOGA BAŞVURUN"

Akman, hastaların güneşten nasıl korunacağına hekimlerin karar verdiğini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ağızdan alınan güneşten korunmayı destekleyen antioksidanlarımız var. Biz hastaları ölçüp, biçip ne uygun ne değil bunları ayarlıyoruz. Yani herkese her şey olmaz. Krem mi losyon mu yoksa bebek ürünü mü kullanacak? Fiziksel mi, kimyasal mı korunacak? Bunlar da çok önemli. Çünkü yanlış bir şey kullanmak hastanın da sağlığını etkileyebilir, cilt yapısını bozabilir. Mesela güneşten koruyucunun içindeki kimyasallar çocukların hormonal dengesini bozabilir. Bu yüzden her şeye dikkat ederek bir ürün yazıyoruz. Bu konuda hastaların mutlaka dermatologlarına başvurmalarını istiyorum."