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        Haberler Sağlık Obezite prostat kanseri riskini artırıyor

        Obezite prostat kanseri riskini artırıyor

        Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Şat Bozcuk, erkeklerde sık görülen prostat kanseri riskini, obezite, hareketsizlik ve sağlıksız beslenmenin artırdığını söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Eylül 2026 - 09:35 Güncelleme:
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        Obezite prostat kanseri riskini artırıyor

        Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Şat Bozcuk, prostat kanserinin bazı kişilerde uzun süre belirti vermeden ilerleyebildiğini, bazı hastalarda ise sık idrara çıkma, geceleri sık idrara kalkma ve idrar yapmada güçlük gibi yakınmaların görülebildiğini ifade etti.

        İleri evrelerde ise kemik ağrısı gibi farklı şikayetlerin ortaya çıkabildiği hastalığın tedavisinin tanı konulan evreye göre değiştiğini anlatan Bozcuk, erken evrede cerrahi ve radyoterapi gibi tedavilerden yararlanılabildiğini kaydetti.

        Bozcuk, ileri evrelerde ise hastanın ve tümörün özelliklerine göre hormonal tedaviler, kemoterapi, hedefe yönelik ilaçlar ve radyoizotop tedavileri gibi farklı seçeneklerin kullanılabildiğini kaydetti.

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        Prostat kanserinin ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulayan Bozcuk, hastalığın ilerlemesi durumunda kişinin yaşam kalitesinin ve yaşam süresinin olumsuz etkilenebileceğine dikkati çekti.

        "ERKEN EVRELERDE TANI KONULUNCA TAM ŞİFASI MÜMKÜN"

        Prof. Dr. Bozcuk, prostat kanserinde erken tanının tedavi başarısı açısından büyük önem taşıdığını belirterek, özellikle ailede prostat kanseri öyküsü bulunan erkeklerin kontrollerini ihmal etmemesi gerektiğini söyledi.

        "PSA" adı verilen kan testinin prostatla ilgili değerlendirmelerde kullanılan önemli araçlardan biri olduğunu ifade eden Bozcuk, herhangi bir şikayeti olmayan kişilerde de hekim değerlendirmesi doğrultusunda gerekli kontrollerin yapılabileceğini belirtti.

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        Bozcuk, "Erken evrelerde tanı konulunca tam şifası mümkün olan bir tümördür prostat. Bu nedenle risk faktörlerini bilmek ve düzenli kontrolleri ihmal etmemek önemlidir" dedi.

        Yaşam tarzının da prostat kanseri açısından önem taşıdığına işaret eden Bozcuk, sağlıklı kilonun korunması, düzenli fiziksel aktivite ve dengeli beslenmenin genel sağlık açısından önemli olduğunu vurguladı.

        Özellikle obezitenin önemli bir risk faktörü olduğuna dikkati çeken Bozcuk, aşırı hayvansal yağ ve işlenmiş kırmızı et tüketiminin sınırlandırılmasının, sebze ve meyveden zengin dengeli bir beslenme düzeninin benimsenmesinin önem taşıdığını ifade etti.

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        Bozcuk, sigaranın da genel kanser riskleri açısından önemli bir sağlık sorunu olduğuna dikkati çekti.

        "DAHA GENÇ YAŞLARDA DA PROSTAT KANSERLERİNİ GÖREBİLİYORUZ"

        Prostat kanserinin ileri yaşlarda daha sık görülmesine rağmen daha genç erkeklerde de ortaya çıkabildiğini belirten Bozcuk, "Daha genç yaşlarda da prostat kanserlerini görebiliyoruz. Batılı toplumlarda sıklığı artan bir kanser türü prostat kanseri" ifadelerini kullandı.

        Prostat kanserinden korunmada değiştirilebilir risk faktörlerinin önemine değinen Bozcuk, "Obezitenin bir risk faktörü olduğunu biliyoruz. Aşırı hayvansal yağ tüketimi, obezite, hareketsizlik, işlenmiş kırmızı etin çok fazla, sebze ve meyvenin ise az tüketilmesi prostat kanseri açısından riski artırabilecek faktörler arasında yer alıyor. İyi tarafı, yaşam tarzıyla ilişkili bu faktörlerin önemli bir bölümünün değiştirilebilir olması" dedi.

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        Türkiye'de de prostat kanserinin erkeklerde sık görülen kanserlerden biri olduğunun altını çizen Bozcuk, hastalıktan korkmak yerine bilinçli hareket edilmesi gerektiğini kaydetti.

        Prof. Dr. Bozcuk, özellikle risk grubundaki erkeklerin hekimleriyle görüşerek kendileri için uygun kontrol ve tarama planını belirlemelerinin önemli olduğunu sözlerine ekledi.

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        #haberler
        #PROSTAT KANSERİ
        #PSA
        #OBEZİTE
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