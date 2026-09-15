Okullar açıldı! İlk 30 gün bağışıklık için kritik

Yaz tatilinde değişen uyku ve beslenme alışkanlıklarının okulun açılmasıyla birlikte kısa sürede yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Doğan, kalabalık sınıflar, okul servisleri, yemekhaneler ve ortak kullanım alanlarının da çocukların çok daha fazla kişiyle yakın temas kurmasına neden olduğuna dikkat çekti.

"İLK HAFTALARDA VÜCUT YENİ DÜZENE UYUM SAĞLIYOR"

Okula dönüşün çocuk açısından önemli bir rutin değişikliği olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Doğan, “Çocuk bir anda daha erken kalkmaya, günün büyük bölümünü okulda geçirmeye ve çok sayıda çocukla aynı ortamı paylaşmaya başlıyor. Bu nedenle ilk haftaları yalnızca akademik değil, fiziksel açıdan da bir adaptasyon dönemi olarak görmek gerekiyor” dedi.

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Ailelerin bu süreçte her hastalığı “bağışıklık düşüklüğü” olarak değerlendirmemesi gerektiğini vurgulayan Doğan, özellikle tekrarlayan, ağır seyreden veya uzun süren enfeksiyonlarda çocuk hekiminin değerlendirmesinin önemli olduğunu ifade etti.

BAĞIŞIKLIĞIN TEMELİ UYKU VE BESLENME

Çocukların bağışıklığını desteklemenin tek bir vitamin ya da ürüne indirgenemeyeceğini belirten Dr. Doğan, “Önceliğimiz yeterli uyku, dengeli beslenme, yeterli sıvı tüketimi, hareket ve doğru hijyen alışkanlıkları olmalı” diye konuştu.

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Dr. Doğan, okulun ilk 30 gününde ailelerin özellikle altı noktaya dikkat etmesini önerdi: "Uyku ve uyanma saatlerinin düzenlenmesi, kahvaltının atlanmaması, yeterli su tüketimi, sebze-meyve ve protein kaynaklarının dengeli tüketilmesi, doğru el yıkama alışkanlığının kazandırılması ve hastalık belirtilerinin yakından takip edilmesi."

"TAKVİYELER SAĞLIKLI BESLENMENİN ALTERNATİFİ DEĞİL"

Vitamin ve mineral takviyeleri konusunda da aileleri bilinçli davranmaya çağıran Dr. Doğan, kullanılacak ürünlerin çocuğun yaşına ve bireysel ihtiyaçlarına uygun olması gerektiğinin altını çizdi. Dr. Murat Doğan, hiçbir takviyenin dengeli beslenme ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının yerine geçemeyeceğini de vurguladı.

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"SAĞLIKLI ÇOCUK OKUL BAŞARISININ BAŞLANGIÇ NOKTASI"

Eğitim yılının başlangıcında yalnızca ders programına değil çocuğun fiziksel ve psikolojik uyumuna da odaklanılması gerektiğini söyleyen Dr. Murat Doğan, ailelere şu mesajı verdi: "İlk 30 günü bir adaptasyon dönemi olarak görmeliyiz. Çocuğun uykusundan kahvaltısına, su tüketiminden hijyen alışkanlıklarına kadar günlük rutini yeniden oturtabilirsek eğitim yılına çok daha sağlıklı bir başlangıç yapabiliriz. Çünkü okul başarısının başlangıç noktası sağlıklı bir çocuktur.”