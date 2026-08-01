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        Haberler Sağlık Tek öğün beslenme kıtlık metabolizmasınu aktif ediyor

        Tek öğün beslenme kıtlık metabolizmasınu aktif ediyor

        Özellikle yaz günlerinde kilo vermek amaçlı gündeme gelebilen tek tip ve tek öğün beslenmelere karşı uzmanlar uyarıyor. Diyetisyen Gamze Ustabaş, "Yaz aylarında tek tip ya da tek öğün beslenme seçenekleriyle gelen danışanlarımız oluyor. 2 durumu da asla önermiyoruz, kişilerin kıtlık metabolizmasını aktif ediyor. İnsan vücudunun çeşitli beslenmeyi alması gerekiyor. İki tür de maalesef ki kişide mineral, vitamin eksikliğine, insülin dalgalanmasına, kronik hastalıkları olan kişilerde bu durumların daha agresifleşmesine sebep olur" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01 Ağustos 2026 - 09:42 Güncelleme:
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        Tek öğün, kıtlık metabolizmasını aktif ediyor

        Kilo vermek ya da çeşitli sebeplerle kişilerin tek bir gıda tüketerek yaptığı tek tip beslenme ve günün sadece bir öğününde beslenmeleri şeklinde ifade edilen tek öğün beslenmelere karşı uzmanlar uyarıyor. Diyetisyen Gamze Ustabaş, sağlıklı bir insanın beslenmesinde ürün çeşitliliğini sağlaması gerektiğini ifade ederek risklere ilişkin konuştu. Balıkçılar ise, balığın beslenmede göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti.

        "TEK TİP YA DA TEK ÖĞÜN BESLENMEYİ ASLA ÖNERMİYORUZ"

        Vatandaşlara uyarılarda bulunan Diyetisyen Gamze Ustabaş, "Kişi ya tek öğün besleniyor ya da bir öğün içerisinde tek bir besin tüketebiliyor. Burada 2 durumu da önermiyoruz. Öğünün içerisinde sadece meyve yiyebiliyor ya da sadece hayvansal gıda tüketebiliyor. Genel itibariyle tek tip ya da tek öğün beslenmeyi asla önermiyoruz. İnsan vücudunun çeşitli beslenmeyi alması gerekiyor, hem karbonhidrat, yağ hem protein, vitamin ve mineral açısından. İki tür de maalesef ki kişide mineral, vitamin eksikliğine, elektrolit dengesizliğine, insülin dalgalanmasına kronik hastalıkları olan kişilerde bu durumların daha agresifleşmesine sebep olur. Yaz aylarında tek tip ya da tek öğün beslenme seçenekleriyle gelen danışanlarımız oluyor ama günün sonunda bu tarz bir beslenmeyle kilo alıp tekrardan kilosunu korumayan danışanlarla da çok karşılaşıyoruz" dedi.

        "KİŞİLERİN KITLIK METABOLİZMASINI AKTİF EDİYOR"

        Bu tip beslenmelerin oluşturabileceği sorunlara yönelik bilgi veren Ustabaş, "Uzun vadede tek tip ve öğün beslenmek maalesef ki kişilerin kıtlık metabolizması (Vücudun uzun süreli açlık veya çok düşük kalori alımı karşısında enerjiyi koruma ve yağ depolama refleksi)nı aktif ediyor. Yaptıkları küçük bir kaçamakla verdikleri kiloları hızlı bir şekilde geri de alıyorlar. Uzun vadede yapanlarda zaten protein eksikliği de olduğu için saç dökülmesi ciltte bozulmaya kadar giden süreçler oluyor. Kişi hem sebzesini, kuru baklagilini, etini, balığını tüketecek. Haftada 2 balık tüketilmesini bu noktada öneriyoruz çünkü Omega-3 kaynağı ve kişinin bilişsel fonksiyonlarına, deri sağlığına çok çok iyi geliyor. Bunlar göz ardı ediliyor. Sadece gebelerde önermediğimiz durum; büyük balıklar, dip balıklarını ağır metalden kaynaklı önermiyoruz ama küçük balıklar gebelerde önerdiğimiz balık türleri" şeklinde konuştu.

        "SAĞLIK PROBLEMLERİNE, KİLO ALIMLARINA SEBEP OLUYOR"

        Yaz aylarında dikkate edilmesi gereken gıdalara ilişkin de bilgi veren Ustabaş, "Süt, süt ürünleri, kremalı besinler genel itibariyle sıcakla bozulmaya daha yatkın besinler oluyor. Dikkat edersek riskleri azaltmış oluruz. Tek öğünle beslenen danışanlarım oluyor, günü aç bırakıp akşam öğününü yapmaya çalışıyorlar ama istedikleri verimde bir kilo kaybı olmuyor. Tek öğününde protein ağırlıklı besleniyor olsun ama uzun vadede aldığı günlük kaloriyi tamamlayamadığı; karbonhidrat, protein, yağını sağlıklı bir şekilde alamadığı için otomatik yine kişilerde sağlık problemlerine, kilo alımlarına sebep oluyor. Rutinde günde 2-3 öğün beslenmek, öğünler arasında ortalama 4-5 saat olabilir. Vatandaşların bu işin uzmanı kişilerden destek almasını öneririm. Sosyal medya bu alanda kirli. Kişilerin hormonal sistemi de bozulur.

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