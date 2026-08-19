Virüs yayıldı, DSÖ'den çağrı geldi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sosyal medya hesabından Ebola salgınına ilişkin paylaşımda bulundu.

TÜM HÜKÜMETLERE ÇAĞRI

"Ebola salgını, bugün yapılan DSÖ Acil Durum Komitesi toplantısının tavsiyesi doğrultusunda KDC'de uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu olmaya devam ediyor" ifadesini kullanan Ghebreyesus, tüm hükümetlere ve ortaklarına, bir bütün olarak çalışarak çabaları daha da artırmaları ve gelecek aylarda toplulukları korumak için gereken kaynakları çoğaltmaları çağrısında bulundu.

Ghebreyesus, KDC hükümetine ve risk altındaki diğer ülkelere yönelik güncellenmiş tavsiyelerin gelecek günlerde yayımlanacağını kaydetti.

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EBOLA AFRİKA'DA BİNLERCE KİŞİNİN ÖLMESİNE NEDEN OLDU

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara kasabasında ve KDC'nin Yambuku köyünde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınındaki köyde başladığı için virüse bu ad verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası hayatını kaybetmişti.

KDC'nin doğusundaki Ituri eyaletinde açıklanan 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün ardından 15 Mayıs'ta ülkede salgın ilan edilmişti.

Sağlık yetkililerine göre, mayısta patlak veren "Bundibugyo" Ebola varyantının onaylanmış tedavisi veya aşısı bulunmuyor.