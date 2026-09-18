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        Haberler Sağlık Yeşilay, tütün kontrolüne yönelik kamuoyu araştırmalarının sonuçlarını açıkladı

        Yeşilay, tütün kontrolüne yönelik kamuoyu araştırmalarının sonuçlarını açıkladı

        Yeşilay, tütün kontrol politikalarına ilişkin gerçekleştirdiği kamuoyu araştırmalarının sonuçlarını açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18 Eylül 2026 - 09:30 Güncelleme:
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        Tütün ürünleri kısıtlamasına yüzde 90 destek

        Yeşilay, tütün kontrol politikalarına ilişkin gerçekleştirdiği kamuoyu araştırmalarının sonuçlarını, Sepetçiler Kasrı'nda düzenlenen basın toplantısıyla açıkladı. Toplantıda, 4207 sayılı Kanun kapsamında gündeme gelen yeni düzenleme başlıkları ile toplumun tütün kontrol politikalarına yönelik yaklaşımı ve beklentileri ele alındı.

        Yeşilay tarafından farklı yöntemlerle gerçekleştirilen iki ayrı araştırmada, çocuk ve gençlerin tütün ve nikotin bağımlılığından korunması, "Tütünsüz Nesil" yaklaşımı, yeni nesil tütün ve nikotin ürünlerine yönelik düzenlemeler, satış noktalarında tütün ürünlerinin görünürlüğünün azaltılması ve kamusal alanlarda tütün kullanımının sınırlandırılması gibi başlıklar ele alındı. Yeşilay tarafından farklı yöntemlerle gerçekleştirilen iki araştırmada; çocukların ve gençlerin tütün ve nikotin bağımlılığından korunması, 'Tütünsüz Nesil' yaklaşımı, yeni nesil tütün ve nikotin ürünlerine yönelik düzenlemeler, satış noktalarında tütün ürünlerinin görünürlüğünün azaltılması ve kamusal alanlarda tütün kullanımının sınırlandırılması gibi başlıklara ilişkin görüşler araştırıldı.

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        ARAŞTIRMAYA 6 BİN 942 KİŞİ KATILDI

        Dijital kanallar aracılığıyla gerçekleştirilen araştırmaya bin 461 kişi, Türkiye'nin 7 bölgesinde yüz yüze yapılan saha araştırmasına ise 5 bin 481 kişi katıldı.

        Araştırmalarda, kamuoyunun tütün kontrolüne yönelik mevcut uygulamalar ile gündemdeki yeni düzenlemelere ilişkin görüş ve beklentileri ortaya konuldu. Dijital araştırmaya katılanların yüzde 91,4'ü, çocukları ve gençleri tütün ve nikotin bağımlılığından koruyacak yeni düzenlemeleri desteklediğini belirtti. “Tütünsüz Nesil” yaklaşımına ilişkin dijital araştırmada destek yüzde 89,3, saha araştırmasında ise yüzde 83,2 oldu. Katılımcıların yüzde 84,5'i tütün ürünlerinin satış noktalarında görünür biçimde sergilenmesinin engellenmesini destekledi.

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        Dijital platformlarda tütün ürünlerine yönelik kısıtlamaların artırılmasına destek yüzde 89,6 olarak ölçülürken, kamusal alanlarda tütün kullanımının ve görünürlüğünün azaltılmasına destek yüzde 91,6 oldu. Araştırmada yeni nesil tütün ve nikotin ürünlerine ilişkin zarar algısı da ölçüldü. Katılımcıların yüzde 96,3'ü elektronik sigarayı, yüzde 92,9'u 'puff' ürünlerini, yüzde 91,5'i ise ısıtılmış tütün ürünlerini sağlığa zararlı olarak değerlendirdi.

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        #Yeşilay
        #haberler
        #tütün kontrolü
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