Sağlıklı bir kış hamileliği için öneriler

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Elif Alaç, kışın sık rastlanan soğuk algınlığı ve grip gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarından korunmak için anne adaylarının alabileceği bazı önlemleri şöyle sıraladı: Kapalı ortamlarda damlacık yoluyla bulaşan viral enfeksiyonların yayılımı artar. Bu yüzden gebelerin bulundukları ortamı günde en az 15 ila 20 dakika havalandırın. Elle teması sık olan gebeler özellikle ellerini sıkı sık yıkayarak bulaş ihtimalini azaltmalı.

- AVM, okul, hastane ve toplu taşıma gibi kapalı ortamlara mümkün olmadıkça girmeyin. Eğer bu tarz kapalı ortamlarda bulunmanız gerekiyorsa maske kullanın.

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- Gebelik döneminde sigara bırakılmış olsa dahi, pasif içicilik anne ve bebeğin sağlığını olumsuz yönde etkileyeceğinden kirli hava sirkülasyonunun yoğun olduğu bu ortamlardan kaçının.

- Anne adayları için beslenmenin çok önemli olduğu herkes tarafından bilinen bir gerçek. Kış aylarında D vitamini ve omega-3 desteği açısından zengin içeriği olan balık, yumurta, yeşil yapraklı sebzeler, kırmızı et, semiz otu ve ceviz gibi besinler tüketin. Ayrıca C vitamini zengin olan turunçgiller, biber, brokoli, limon, kivi gidi gıdaları da öğünlerinize ekleyin.