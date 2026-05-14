        Haberler Gündem Güncel Sağlıklı Kentler Birliği'nde yeni dönem | Son dakika haberleri

        Sağlıklı Kentler Birliği'nde ikinci Cemil Tugay dönemi başladı

        İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin 45'inci Olağan Meclis Toplantısı'nda, yeniden aday gösterilerek başkan seçildi. Seçim sonrası üyelere teşekkür eden Başkan Tugay, "Bu çok inandığım bir görev; sizlerle bu görevi yapmaktan gurur duyarım" dedi

        Giriş: 14 Mayıs 2026 - 13:10 Güncelleme:
        Sağlıklı Kentler Birliği'nde yeni dönem
        Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin 45’inci Olağan Meclis Toplantısı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay yönetiminde, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

        Mecliste, iki yıllık görev süresi sonlanan Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin yeni yönetimi ve encümen üyelerinin seçimi gerçekleştirildi. Birliğin 2025 yılı Faaliyet Raporu oy birliği ile kabul edildi.

        "PEK ÇOK ETKİNLİK GERÇEKLEŞTİRDİK"

        ANKA'nın haberine göre, Meclisin açılış konuşmasını yapan Başkan Cemil Tugay, iki yıllık dönemde artan üye sayısı hakkında bilgi vererek "150'den fazla üyemiz var. Bugün de aramıza katılacak üyelerimiz var. Türkiye nüfusunun yüzde 75'ini temsil eden bir birlik durumundayız. Geçen iki yıl içinde ulusal ölçekte pek çok etkinlik gerçekleştirdik. Dünyada örneği çok olmayan yerel COP etkinlikleri yaptık. Türkiye’nin uluslararası platformlarda temsili anlamında da Sağlıklı Kentler Birliği adına önemli çalışmalar oldu. Genel olarak 2025 yılındaki amaç ve hedefleri karşılayan faaliyetler gerçekleştirildi. Önümüzdeki dönem için isteğimiz etkinliklerimizi yoğunlaştırmak, çalışma alanlarımız içindeki konularda ilerleme sağlamak, bunları sadece belediyelerde değil Türkiye'nin tamamında gerçekleştirmek" diye konuştu.

        CEMİL TUGAY YENİDEN BAŞKAN SEÇİLDİ

        İki yıllık görev süresini başarıyla tamamlayan Başkan Tugay, meclis üyeleri tarafından aday gösterilerek yeniden başkan seçildi.

        Yeni başkanlık dönemi hakkında meclis üyelerinin desteğine teşekkür eden Başkan Tugay, "Bu görevi bana verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Onur duyarak ve hakkını vererek yapmaya çalıştım. Normal görevlerimizin dışında bu ek görevleri yapmak ilave bir efor istiyor. Bu çok inandığım bir görev. Önümüzdeki dönem de sizlerle görev yapmaktan gurur duyarım" ifadelerini kullandı.

        Birliğin Birinci Başkanvekilliğine İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İkinci Başkanvekilliğine Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir yeniden seçildi.

        BİRLİĞİN MERKEZİ İZMİR OLDU

        Başkan Tugay, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin faaliyetlerinin büyük çoğunluğunun İzmir’de yürütülmesi nedeniyle birliğin merkezinin Bursa’dan İzmir’e taşınması için önerge verdi. Gündeme alınan önerge oy birliğiyle kabul edildi. Bursa’da şube düzeyinde çalışmalar yürütülmeye devam edecek.

        Ankara Büyükşehir Belediyesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Turgutlu Belediyesi, Karabük Safranbolu Belediyesi ve Muğla Marmaris Belediyesi'nin Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği üyeliği talepleri oy birliğiyle kabul edildi. Ardahan Posof Belediyesi ve Mersin Toroslar Belediyesi ise üyelikten ayrıldı. Başkan Tugay yeni üye olan belediyelere katılım belgelerini takdim etti.

