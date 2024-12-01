Sagopa Kajmer'den konserde sigara tepkisi: Yanan sigara atmak nedir?
Rapçi Sagopa Kajmer, konserde sahneye sigara atılmasına tepki gösterdi; "Yanan sigara atmak neymiş, geldiğime pişman etmeyin"
Giriş: 01.12.2024 - 12:42 Güncelleme: 01.12.2024 - 12:42
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Özellikle son yıllarda sahnede şarkıcılara olan saldırı oldukça arttı. Bunun son kurbanı ise rapçi Sagopa Kajmer oldu.
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Sagopa Kajmer, verdiği bir konserde sahnede şarkı söylerken bir anda üzerine sigara atıldı.
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"YANAN SİGARA ATMAK NEDİR?"
O sırada neye uğradığını şaşıran rapçi, daha sonra "Sigara atmaktan vazgeçin" diyerek seyircileri uyardı.