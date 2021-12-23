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Sagra'nın, OYAK satın almasından sonra yeni yönetim ile birlikte ürün tedariği, Ar-Ge, fabrika ve üretim alanları modernizasyonu, satış ve pazarlama organizasyonu ile insan kaynağının yeniden kurularak, birçok sürecin yapılandırıldığı yeni bir döneme girdiği açıklandı.

OYAK Gıda Tarım Hayvancılık Sektörü Şirketlerinden Sagra yönetimi, satın almadan sonra ilk kez basınla buluştu. OYAK Gıda Tarım ve Hayvancılık Sektörü Grup Başkanı M. Levent Ortakçıer ve Sagra Genel Müdürü Erman Erol düzenlenen basın buluşmasında satın alma sonrası yapılan çalışmaları, plan ve hedefleri anlattı.

OYAK’ın gıda sektöründeki varlığının stratejik bir hamle olduğunu belirten OYAK Gıda Tarım ve Hayvancılık Sektörü Grup Başkanı Levent Ortakçıer, "Sadece bugünü değil bundan 30 yıl sonrasını düşünerek ilerliyoruz. Tarım sektöründeki şirketimiz HEKTAŞ 2016 yılından bu yana net karını yüzde 521 oranında artırarak 180 milyon TL seviyesine ulaştırdı. Tohumla başlayan, bitkileri besleyip koruduğumuz, blockchain teknolojisi ile izlediğimiz, her aşamada çiftçimizin yanında olduğumuz tarladan sofraya zincirini oluşturma vizyonu ile Sagra’yı bünyemize kattık. Gıda ve tarım alanlarındaki yeteneklerimiz, yenilikçi bakış açımız, entegre iş modelimizle sektörün oyun kurucularından olacağız” diye konuştu.

CİROSU 2 KATINA ÇIKTI

85 yıllık yerli marka Sagra’nın Türkiye için bir değer olduğunu vurgulayan Ortakçıer, "OYAK Grubu Şirketleri bünyesinde bu değeri daha da yukarıya taşıyacağız. Fındık deyince akla gelen Sagra’nın yurt içi ve yurt dışı pazar payını büyütmeyi, sağlıklı, katkısız, katma değeri yüksek ürünlere ek olarak fındık ihracatını da bu ürünlerle doğru orantılı artırmayı planlıyoruz. Bunları yaparken blokchain gibi teknolojileri kullanarak uzaktan izleme, ürün besleme ve kontrollü büyütme konularındaki bilgi birikimimizle çiftçilerimize de destek olacağız" dedi.

Ortakçıer, Sagra satın alındığı dönemde cirosunun 250 milyon TL civarında olduğunu belirterek, "OYAK olarak bu satın almayla ciro anlamında önemli bir atılım öngörüyorduk. Bu yıl bunun sonuçlarını da görmeye başladık, iki katına çıkardık. Gelecek yıl bu ciroyu 4 satına, 2 yıl içerisinde ise 8 katına çıkarmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda Sagra’nın cirosunun 2 yıl sonra 2 milyon TL’ye yükseleceğini söyleyebiliriz” diye konuştu.

HEDEF DÜNYA PAZARI

Sagra Genel Müdürü Erman Erol ise değişimi yansıtan yeni kurumsal logosu ile tüketiciyle buluşan Sagra’daki dönüşümü anlattı.

OYAK satın almasından sonra üretim tesisindeki iyileştirmelerle yüzde 80 kapasite artışı, yüzde 15 ek istihdam sağlandığını belirten Erol, "Dünya fındık üretiminin yüzde 70’ini ülkemiz karşılıyor. Türk fındığını dünya ile buluşturan köprü olacağız. Yurt içi pazar payımızı önümüzdeki altı ay içinde ikiye katlamayı hedefliyoruz. İhracatımızı da beş kat artırarak dünyadaki 130 milyar dolarlık çikolata pazarından pay almayı istiyoruz" hedeflerini paylaştı.

Türkiye pazarında genişlemeyi önceliklendirdiklerini anlatan Erman Erol, iki ay gibi kısa bir sürede penetrasyonu altı kat artırdıklarını söyledi. Erol, "Türkiye’de kişi başı çikolata tüketimi yaklaşık 3.1 kilo. Ancak çikolata kaplamalı ürünler pazarında ciro bazında yüzde 20 büyüme var. Satış noktalarında genişleme yurt içi pazar payımızı büyütecek” dedi.

Erman Erol, Sagra’nın bilinen lezzetleri Sarelle, Tadelle ve Gol’e ilave olarak hem kategori hem de ürün gamını çeşitlendireceklerini kaydetti.



