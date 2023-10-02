Şahan Gökbakar: Ailece çocukları eğlendiriyoruz Çıktığı alışveriş turunda görüntülenen Şahan Gökbakar, "Kolay gelsin arkadaşlar. Her şey yolunda. Gördüğünüz gibi ailece çocukları eğlendiriyoruz" şeklinde konuştu

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Şahan Gökbakar, bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Gökbakar, eşi Selin Gökbakar ve çocuklarıyla birlikte geldiği alışveriş merkezinin içerisinde bulunan eğlence bölümünde keyifli anlar yaşadı.

Daha sonra ailesiyle bir restoranda yemek yiyen Şahan Gökbakar, kendisini görüntüleyen basın mensuplarıyla sohbet etti.

"HER ŞEY YOLUNDA" Muhabirlere tek başına poz vermeyi tercih eden Gökbakar, "Kolay gelsin arkadaşlar. Her şey yolunda. Gördüğünüz gibi ailece çocukları eğlendiriyoruz" dedi. "Özür dilerim" Büyük tartışma