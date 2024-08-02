Şahan Gökbakar: Bak bakayım açılıyor mu Instagram?
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından Instagram'a getirilen erişim engeline Şahan Gökbakar, esprili göndermede bulundu. Gani Müjde ise X uygulaması üzerinden Instagram'a getirilen erişim engelli hakkında görüşlerini paylaştı
Sosyal medya uygulaması Instagram'a Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kararıyla erişim engeli getirildi. BTK tarafından yapılan açıklamada "instagram.com, 02/08/2024 tarihli ve 490.05.01.2024.-608903 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişme engellenmiştir" denildi.
Yaşana bu gelişmelerden sonra ünlü komedyen Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabı üzerinden esprili bir video paylaştı.
Berna Laçin, "Instagram niye kapatıldı?" şeklinde tivit attı.
Gani Müjde ise "BTK nın Instagram engellemesi ne kadar çağdışıysa , Instagram'ın Haniye mesajlarına engelleme getirmesi de çağdışılık ve dangalaklık içeriyor. Akıl, bilim ve yapay zekâ çağında tartıştığımız şeylere bakınız" sözleriyle tepkisini dile getridi.
"Şu an instagram partisi kurulsa iktidara gelirdi yeminlen. Bi yüzde 5 daha uçtu gitti..."
Fotoğraflar: Instagram, X