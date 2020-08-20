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Anadolu Sinema Televizyoncular Birliği (ASİTEM) tarafından düzenlenen İzmir Film Festivali, bu yıl 22 - 26 Eylül arasında düzenlenecek. Festival komitesi, Şahan Gökbakar'ı 'Recep İvedik 6' ile 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülüne aday gösterdi. Gökbakar'ın aday olduğu festivalin internet sitesinde ve broşürlerinde de yer aldı.

Şahan Gökbakar, kendisinin haberi olmadan aday gösterilmesi karşısında "Ben aday falan değilim, bana oy vermeyin sakın. Yarışma falan istemiyorum. Beni lütfen bu festivalden çıkarır mısınız" diyerek Anadolu Sinema Televizyoncular Birliği'ne çağrıda bulundu.