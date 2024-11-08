Şahan Gökbakar'dan Icardi'ye: Sen güçlü bir aslansın

Gökbakar, Arjantinli yıldızı etiketleyerek, "Bazen tüm kötü şeyler aynı anda gelir. Sabır ve güç her şeyin üstesinden gelir. Sen güçlü bir aslansın. Dinlen, iyileş ve geri gel. Ailen Galatasaray seni burada bekliyor olacak" diyerek moral verdi.

Fotoğraflar: Instagram