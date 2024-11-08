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        Haberler Magazin Şahan Gökbakar'dan Icardi'ye: Sen güçlü bir aslansın - Magazin haberleri

        Şahan Gökbakar'dan Icardi'ye: Sen güçlü bir aslansın

        UEFA Avrupa Ligi'ndeki Galatasaray-Tottenham maçında sakatlanarak sezonu kapatan Mauro Icardi'ye, Şahan Gökbakar'dan destek geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2024 - 22:52 Güncelleme: 08.11.2024 - 22:52
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        Mauro Icardi, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham'ı 3-2 yenerek büyük bir galibiyet elde ettiği maçta, sağ diz ön çapraz bağında kopma ve menisküs hasarı yaşayarak sezonu kapatmıştı.

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        Eşi Wanda Nara ile yaşadığı ayrılık ve ardından gelen sakatlıkla zorlu bir süreçten geçen Mauro Icardi'ye, ünlü komedyen ve sıkı bir Galatasaraylı olan Şahan Gökbakar, sosyal medya üzerinden moral verici bir destek mesajı gönderdi.

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        Gökbakar, Arjantinli yıldızı etiketleyerek, "Bazen tüm kötü şeyler aynı anda gelir. Sabır ve güç her şeyin üstesinden gelir. Sen güçlü bir aslansın. Dinlen, iyileş ve geri gel. Ailen Galatasaray seni burada bekliyor olacak" diyerek moral verdi.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Şahan Gökbakar
        #Mauro Icardi
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