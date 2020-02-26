Şahan Gökbakarile Togan Gökbakar'ın sahibi olduğu Çamaşırhane Film yapımı 'Zengo', gösterime 6 Mart'ta girecek. Çamaşırhane Film'in Şahan Gökbakar filmlerinin dışındaki ilk yapımı olan 'Zengo'nun senaryosu Yasemin Sakallıoğlu'na ait.
Yasemin Sakallıoğlu'nun aynı zamanda Dilşah Demir, Ece İrtem, Semih Varol ve Ünal Kantarcı ile başrolü paylaştığı 'Zengo'nun yönetmeni Şahan Gökbakar.
Şahan Gökbakar'ın komedi deneyimini ve bilgisini ilk kez yönetmen olarak da beyazperdeye aktaracağı 'Zengo', kendi imzasının olduğu tasarımlarıyla ünlü bir modacı olmanın hayallerini kuran 'Zerrin'in, bu yolda en büyük rakibi olarak gördüğü mahalleden 'Menkıbe' ile olan rekabetini hikâye ediniyor.
SENARİST VE OYUNCU ŞAHAN GÖKBAKAR
RECEP İVEDİK (2008)
İzleyici Sayısı: 4.301.693
Hasılat: 30.172.530 ₺
RECEP İVEDİK 2 (2009)
İzleyici Sayısı: 4.333144
Hasılat: 33.493.326 ₺
RECEP İVEDİK 3 (2010)
İzleyici Sayısı: 3.326.084
Hasılat: 28.712.099 ₺
CELAL İLE CEREN (2013)
İzleyici Sayısı: 2.853.772
Hasılat: 26.601.627 ₺
RECEP İVEDİK 4 (2014)
İzleyici Sayısı: 7.369.098
Hasılat: 72.103.217 ₺
OSMAN PAZARLAMA (2016)
İzleyici Sayısı: 7.369.098
Hasılat: 22.736.060 ₺
RECEP İVEDİK 5 (2017)
İzleyici Sayısı: 7.437.050
Hasılat: 85.986.157 ₺
KAYHAN (2018)
İzleyici Sayısı: 602.084
Hasılat: 7.120.385 ₺
RECEP İVEDİK 6 (2019)
İzleyici Sayısı: 3.986.620
Hasılat: 67.716.572 ₺
TOPLAM İZLEYİCİ SAYISI: 41.578.643
TOPLAM HASILAT: 374.641.973 ₺
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