Şahan Gökbakarile Togan Gökbakar'ın sahibi olduğu Çamaşırhane Film yapımı 'Zengo', gösterime 6 Mart'ta girecek. Çamaşırhane Film'in Şahan Gökbakar filmlerinin dışındaki ilk yapımı olan 'Zengo'nun senaryosu Yasemin Sakallıoğlu'na ait.

Yasemin Sakallıoğlu'nun aynı zamanda Dilşah Demir, Ece İrtem, Semih Varol ve Ünal Kantarcı ile başrolü paylaştığı 'Zengo'nun yönetmeni Şahan Gökbakar.

Şahan Gökbakar'ın komedi deneyimini ve bilgisini ilk kez yönetmen olarak da beyazperdeye aktaracağı 'Zengo', kendi imzasının olduğu tasarımlarıyla ünlü bir modacı olmanın hayallerini kuran 'Zerrin'in, bu yolda en büyük rakibi olarak gördüğü mahalleden 'Menkıbe' ile olan rekabetini hikâye ediniyor.

SENARİST VE OYUNCU ŞAHAN GÖKBAKAR

RECEP İVEDİK (2008)

İzleyici Sayısı: 4.301.693

Hasılat: 30.172.530 ₺

RECEP İVEDİK 2 (2009)

İzleyici Sayısı: 4.333144

Hasılat: 33.493.326 ₺

RECEP İVEDİK 3 (2010)

İzleyici Sayısı: 3.326.084

Hasılat: 28.712.099 ₺

CELAL İLE CEREN (2013)

İzleyici Sayısı: 2.853.772

Hasılat: 26.601.627 ₺

RECEP İVEDİK 4 (2014)

İzleyici Sayısı: 7.369.098

Hasılat: 72.103.217 ₺

OSMAN PAZARLAMA (2016)

İzleyici Sayısı: 7.369.098

Hasılat: 22.736.060 ₺

RECEP İVEDİK 5 (2017)

İzleyici Sayısı: 7.437.050

Hasılat: 85.986.157 ₺

KAYHAN (2018)

İzleyici Sayısı: 602.084

Hasılat: 7.120.385 ₺

RECEP İVEDİK 6 (2019)

İzleyici Sayısı: 3.986.620

Hasılat: 67.716.572 ₺

TOPLAM İZLEYİCİ SAYISI: 41.578.643

TOPLAM HASILAT: 374.641.973 ₺