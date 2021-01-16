Şahin Kendirci'den 'Senin İmzan Var' - Magazin haberleri

Şahin Kendirci'den 'Senin İmzan Var' 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Daha önce Müslüm Gürses'in şarkılarını yeniden yorumlayan genç yorumcu Şahin Kendirci, müzik kariyerine "Senin İmzan Var" isimli yepyeni şarkısıyla devam ediyor.

Sözü Kemal Kendirci, müziği Şahin Kendirci, düzenlemesi Tarık İster imzalı şarkının mixi Utku Ünsal, masteringi Emre Kıral imzası taşıyor. "Senin İmzan Var"da gitarlar Selahattin Güzelel, yaylılar İstanbul Strings, ney ise Enis Çekin tarafından çalındı.

Genç yorumcu, Buğra Karaçam'ın yönetmenliğinde kamera karşısına geçti. "Senin İmzan Var" isimli single, tüm platformlarda yerini aldı.