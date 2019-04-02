Şahin Kendirci kimdir, nereli ve kaç yaşında, ailesi kim? Şeklindeki sorular merak konusu oldu. Küçük yaşında Yetenek Sizsiniz yarışmasına katılarak sesiyle kendisine hayran bıraktıran Şahin Kendirci, Müslüm Gürses'in hayatını konu alan Müslüm adlı filmde usta sanatçının gençlik yıllarını canlandırmıştı. Kendirci, başarılı performansının ardından oyunculuk yeteneğinin de var olduğunu gösterdi.

ŞAHİN KENDİRCİ KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Aslen Şanlıurfalı olan Şahin Kendirci, 19 Nisan 2001 tarihinde Adana’da dünyaya geldi. 5 kardeş olan Kendirci'nin bir de ikizi var. Kız kardeşinin de sesinin ağabeyi Şahin Kendirci kadar iyi olduğu geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir magazin programında ortaya çıkmıştı. Küçük yaşlardan beri müziğe ilgisi olan Kendirci ‘Yetenek Sizsiniz’ yarışmasına katılmasının ardından popülerlik kazandı. Bu yarışmanın ardından 2014’de ‘O Ses Çocuklar’ yarışmasına da katılmış ve yarışmayı kazanarak adından uzun süre söz ettirmiştir.

Yarışmanın ardından Burak Aksak’ın yazıp yönettiği ‘Bana Masal Anlatma’ filminde ‘Tamirci Çırağı’ rolü ile sinema dünyasına adım atan Kendirci filmde Hande Doğandemir, Fatih Artman, Cengiz Bozkurt ve Sadi Celil Cengiz ile birlikte rol almıştır.