ATV'de yeni başlayacak olan Şahin Tepe 1. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Şahin Tepe'nin başrollerinde Zerrin Tekindor, Ebru Özkan, Boran Kuzum, Aybüke Pusat, Murat Aygen, Leyla Tanlar, Mustafa Mert Koç ve Kaan Taşaner'in rol aldığı öğrenildi. İşte, Şahin Tepe 1. bölüm fragmanı ve dizi oyuncuları...
ŞAHİN TEPESİ 1. BÖLÜM FRAGMANI
ŞAHİN TEPESİ OYUNCULARI
Senaryosunu Melek Gençoğlu'nun kaleme aldığı, yönetmenliğini Hilal Saral ‘ın üstlendiği Şahin Tepesi’nin oyuncu kadrosu:
Tuna (Zerrin Tekindor)
İddialı, çalışkan bir anne ve iş kadını olan Tuna, küçük bir parfüm şirketini büyük bir şirkete dönüştürmüştür. Ebeveynlerin ölümünden sonra, Tuna ve kız kardeşi babasının yakın arkadaşı Mithat tarafından evine alınmıştır. Mithat'ın biyolojik kızı Melek ile (Ebru Özkan) beraber büyümüşlerdir. Kardeş gibi büyümüş olsalar da, aralarında geçmişten gelen bır zıtlık vardır.
Melek (Ebru Özkan)
Mithat'ın biyolojik kızı Melek, şimdi iki çocuğunu üniversiteye göndermek için mücadele eden bir kadındır. Eşi vefat etmiştir. Melek, Mithat onu kovduğundan beri zor bir hayat yaşamakta ve bunun için Tuna'yı suçlu görüyor. Şimdi şansını çalan kadından intikam almak için sahneye geri dönmüştür.
Demir (Murat Aygen)
Yakışıklı bir iş adamı olan Demir, ilk aşkı Melek'le ani bir ayrılığın ardından Tuna ile evlenmiştir. Şimdi Melek geri döndü, eski kıvılcımlar yeniden alevlenecek mi?
Efe (Boran Kuzum)
Tuna ve Demir'in yakışıklı oğulları, annesinin gözdesi ve holding şirketinin küstah varisidir.
Verda (Aybüke Pusat)
Melek'in görkemli kızı. Çevresel aktifliği onu sürekli aksiliklere sürüklese de, kimya mühendisliği diplomasını almak üzeredir.
Deniz (Leyla Tanlar)
Tuna ve Demir'in kızları güzelliğini annesinden almıştır, ama diğer her tür yönden çok farklılardır. Annesinin aksine, Deniz içine kapanık ve kırılgan bir genç kadındır.
Cem (Mustafa Mert Koç)
Melek'in oğlu, babasının ölümünde sonra kendini kaybeden, zeki ama aptalı oynamayı tercih eden biridir. Cem'in alaycı tavırları üniversiteden atılmasına sebep olur, ama o bunu annesine söylemeye cesaret edemez.
ŞAHİN TEPESİ KONUSU
Şahin Tepesi, Amerika'nın efsanevi TV dizilerinden birisidir. Dizinin güçlü konuları ve inandırıcı hikayesi onu 1980'lerin ilk primetime dizisi haline getirmiştir. Dizinin ilerleyen aile içi kavgaları da bize tüm zamanların en iyi TV kötülerinden birini ve televizyonda ki en dramatik anları göstermiştir. Bunlar, Ay Yapım'ın modern ve uluslararası bir kitle için yenilediği Şahin Tepesi'nin önemli unsurlarındandır.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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