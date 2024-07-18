Sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifi TBMM Komisyonunda

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, sorunun bu hale gelmesinde AK Parti ve MHP'nin sorumlu olduğunu, uzun yıllardır yerel yönetimleri elinde tutan iktidarın gerekli adımları atmadığını iddia etti.

AA'nın haberine göre; konunun taraflarından biri olan sivil toplum örgütlerinin komisyona alınmadığını dile getiren Aygun, "Elinizi vicdanınıza koyun. Yasa teklifinin geri çekilmesi gerekiyor. Tüm sivil toplum örgütlerini, Türkiye'yi kucaklayacak bir yasanın çıkarılmasını istiyoruz." dedi.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, hayvan hakları adı altında bir katliam yapıldığını ileri sürdü.

Çakırözer, "Kimse doğayı ve canlıları katletme hakkını kendisinde göremez. Bu yaptığınız ne hayvan haklarıyla ne dinimizle ne de kültürümüzle bağdaşıyor. Bir sorunla karşılaştığınızda ilk önce hayvanları öldürmek aklınıza geliyorsa biz buna karşı çıkarız. Yaşanan sorun yıllar içinde büyürken hangi adımlar atıldı? Yaşanan sorunları belediyelere atıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

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Saadet Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan, sokak köpekleri kısırlaştırıldıktan sonra sokağa bırakılmaması gerektiğini söyledi.

Konuyla ilgili kanun teklifi verdiklerini aktaran Doğan şu önerilerde bulundu:

"Barınak, bakımevi ve yaşam alanlarında çalışan personellere yönelik eğitim zorunlu hale getirilmelidir. Gönüllülerin barınak ve bakımevlerini ziyaret etmesi ve aktif görev almaları kolaylaştırılmalıdır. Evcil hayvan satışı kontrol altında olmalıdır. Hayvan sahiplendirme esas alınmalı, merdiven altı üretim ve satışa izin verilmemelidir. Tüm evcil hayvanlar mikroçip ile kayıt altına alınmalıdır. Hayvanların sokağa bırakılması, kaybolması, hastalık bulaştırması gibi olumsuzlukların önüne geçilmelidir."

Teklifi ve iktidarı eleştiren DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca Doğan, "Ötekileştirerek, algı operasyonlarıyla katliamı meşrulaştırmaya çalışıyorsunuz. Bir anne ve babanın acısını istismar ediyorsunuz. Kutuplaştırma siyasetinden medet umuyorsunuz." dedi.

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Teklifi "katliam yasası olarak" değerlendiren Doğan, yasa teklifinin geri çekilmesini istedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, hayvanlara işkence eden ve öldürenlere yönelik cezai yaptırımların olduğunu belirtti.

AK Parti'ye "hayvanları katlediyorsunuz" gibi eleştirilerin yapıldığını, bunların haksız olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Köpekler özgürce sokaklarda gezsin diye çocukları evde hapsetmeyi doğru bulmuyoruz. Çocuklarımız ve onların geleceğini önceliyoruz." diye konuştu.

Milletvekillerin konuşmalarının ardından sivil toplum örgütü temsilcileri görüşlerini anlattı.

Teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanarak maddeler üzerindeki görüşmelere geçildi.

MAHRA'NIN ANNESİ, MECLİS'TEKİ GÖRÜŞMELERE KATILDI Fotoğraf: AA Antalya'da 5 Mart 2022'de sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalarak hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın annesi Derya Pınar, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda, sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifinin görüşmeleri esnasında kızının ayakkabılarını havaya kaldırarak teklife karşı çıkan muhalefet milletvekillerine tepki gösterdi. Bazı muhalefet milletvekilleri de ayağa kalkarak Pınar'ın sözlerine tepkilerini dile getirdi. Antalya'da 2022 yılında sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalarak hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mahra'nın annesi Derya Pınar, eşi Murat Pınar ve bazı mağdur aileleriyle TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda yapılan sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemenin görüşmelerine katıldı. Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakkını Savunma Derneği üyesi de olan Pınar, Meclis'e adım attıkları andan itibaren hayvan hakları savunucuları tarafından engellenmeye çalışıldıklarını belirtti. Pınar, sokaklarda köpek terörüne neden olan insanların 'yasayı geçirtmeyeceğiz' konuşmalarıyla salona girdiklerini söyledi. Mağdur sıfatıyla toplantıya katıldıklarını ifade eden Pınar, şunları kaydetti: "Girerken bize zorluk çıkardılar, içeri alınmamamız için her şeyi yaptılar. Çok üzgün olarak geldim, bugün burada böyle bir konunun konuşulabiliyor olması her ne kadar iyi bir şey gibi görünse de ben bu yüzden evladımı kaybettim. 2,5 yıldır kızımsız yaşıyorum, buna alışmaya çalışıyorum. Bunun ağırlığı çok fazla. Zaten bir üzüntüm vardı. 3 parti milletvekilleri sürekli köpeklerin özgürlüğünden bahsederken bir kez bile 'çocuk' kelimesinin geçmemesi beni çok gerdi. Dayanamadım ve konuşmalarını alkışladım. Çok kötü tepki verdiler, ben de kızımın olay günü ayağında olan kanlı ayakkabılarını yanımda getirmiştim, onu gösterdim. Hepsi üzerime yürümeye başladı. Şok oldum, milletin meclisinde milletin vekili, kayıp yaşamış, bu konuda travması olan bir anneye çok aşağılıkça davrandılar." Bir akıl tutulması yaşandığını, bunun kabul edilemez bir şey olduğunu belirten Pınar, "Bu insanlar bir kez olsun beni arayıp 'başın sağ olsun' demediler, yanımızda olmadılar, sadece köpeklerin yaşamını konuştular. Köpekler sokakta kalsın ama nasıl kalırsa kalsın, hiç umurlarında değil." dedi.