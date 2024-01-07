Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan Tunahan'a hastanede doğum günü sürprizi
Ankara'da, sahipsiz köpeklerin saldırdığı ilkokul öğrencisi 10 yaşındaki Tunahan Yılmaz, tedavi gördüğü hastanede yeni yaşını kutladı. Doğum günü hediyelerini sevinçle alan Tunahan, ailesiyle gülümseyerek poz verdi.
7 Aralık Perşembe günü Ankara'nın Keçiören ilçesinde evinden sabah saatlerinde okula gitmek için çıkan ve okulun arkasındaki boş arazide çok sayıda sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan küçük Tunahan'ın sağlık durumu iyiye gidiyor.
Yeni yaşına, tedavisinin devam ettiği hastanede giren 7 Ocak 2014 doğumlu Tunahan, doğum günü hediyeleri ile gülümseyerek kameralara poz verdi.
Tüm ülkeyi etkileyen olaydan sonra İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da Tunahan'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etmişti.