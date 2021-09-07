Sahneye çıkan başkanın koltuğuna oturdu 0:00 / 0:00

İHA

Aydın’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü büyükşehir belediyesi tarafından düzenlenen programla kutlandı.

İHA'nın haberine göre, etkinliği izlemek için gelen 92 yaşındaki Ayşe Tülü de, tören sırasında ödül vermek için sahneye davet edilen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun boşalan koltuğuna oturdu.

Yaşlı kadının makam koltuğunu boşaltması için koruma ekipleri devreye girdi. Yaşlı kadının ‘Ben burada oturacağım’ demesi üzerine hemen protokole başka bir sandalye getirildi.

Başkanın koltuğu boşaltmak istemeyen yaşlı kadın ise, bir süre sonra kalkıp alandan ayırıldı. Gülümseten görüntülerin oluştuğu programda, Aydın Büyükşehir Belediye başkanı Özlem Çerçioğlu ödülleri takdim ettikten sonra boşalan koltuğuna oturabildi.