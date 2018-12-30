“Satıcıların daha fazla kazanma hırsı, tüketicilerin ise ucuza alkol alma sevdası telafisi mümkün olmayan zararlara yol açıyor” diyen Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Fatih Atmaca, “Başta yılbaşı kutlamaları olmak üzere, alkol tüketiminin fazlalaştığı dönemlerde piyasaya daha çok sürülen sahte alkol (metil alkol) her yıl yüzlerce ölüme sebep oluyor” diyerek insanları sahte içki almamaları konusunda uyarıyor.

LAPA LAPA KAR YAĞIYOR GÖRÜNTÜSÜ VARSA DİKKAT!

Dr. Atmaca, “Sahte alkol zehirlenmesinde bulantı, kusma, baş dönmesi, baş ağrısı ve tansiyon düşmesi gibi ön belirtiler ortaya çıkar. Daha sonra çift görme ve bakılan yerde ‘lapa lapa kar yağıyormuş’ gibi bir görüntü; körlüğün habercisidir. Sahte alkol zehirlenmesinde hastaların baktığı yerde kar yağıyormuş gibi görmeleri ortak ve tipik bir ifadedir” dedi.

12 SAAT SONRA ŞİKAYETLER DAHA DA ARTAR

“Asıl zehirlenme belirtileri, metil alkol alımından 10-24 saat sonra görülmeye başlar” diyen Dr. Fatih Atmaca, “Genellikle içki tükettikten 12 saat sonra etkileri yok olurken veya azalırken; sahte alkol kullanımından sonra şikayetler yok olmaz, aksine daha da artar. Alkol tüketildikten 12 saat sonra bilinç bulanıklığı, denge ve hareket bozukluğu, baş ağrısı, bulantı, kusma, şiddetli karın ağrısı, görme kaybı şikayetleri varsa; hiç zaman kaybetmeden mutlaka acil servise başvurulmalıdır” diyerek yılbaşı kutlamaları öncesinde halkı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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