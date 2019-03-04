Polise ayrı doktora ayrı konuşma...

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Adana Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendilerini icra müdürlüğünden arıyor gibi yaparak, kamu kurum çalışanları ve müdürlerini dolandıran çetenin peşine düştü. Çetenin icradaki araçları daha ucuza satıyor gibi gösterip mağdurları tuzağa düşürdüğü bilgisine ulaşıldı.
Bu bilgi üzerine Adana Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında dolandırıcılık çetesinin Ali Ç. isimli bir lideri olduğu ve çeteyi İzmir'den yönettiği de belirlenince, örgüt teknik ve fiziki takibe alındı.
Yapılan takip sonucunda iddiaya göre çetenin tuzağına kamu kurum çalışanları ve müdürlerinin de düştüğü tespit edildi.
Telefonuna ulaştıkları, emniyet, asker, hastane, adliye, cezaevi gibi kamu kurumlarını aradıkları belirlendi. Zanlıların dolandırmak için aradıklarında il merkezine en uzak ilçe icra müdürü ismi verdikleri bu nedenle de kimsenin şüphelenmemesini sağladıkları öğrenildi.
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜ BİLE ARADI
Çete lideri Ali Ç.'nin dolandırmak için kendisini icra müdürü gibi gösteri emniyet genel müdürlüğü santralini arayarak icradan satılık otomobil olduğunu söylediği belirlendi. Ancak emniyet genel müdürlüğünde otomobile alıcı bulamadığı, bu nedenle daha sonra üniversiteleri arayarak öğretim görevlilerini dolandırdığı öğrenildi. Çete takibe alındıktan sonra dolandırılmak istenen vatandaşlar polis tarafından aranarak uyarıldığı ve hesaplarına bloke konduğu parayı çekmeye giden çete üyeleri bankalardan parayı çekemeyince çete lideri Ali Ç.'nin kendisini avukat gibi gösterip bankaları arayarak hesaplara neden bloke konduğunu öğrenmeye kaldırmaya çalıştığı da belirlendi.
24 KAMU KURUM VE MÜDÜRÜ DOLANDIRILMAKTAN KURTARILDI
Polis çeteyi takibe aldıktan sonra aynı yöntemle 24 kamu kurum ve müdürünü 450 bin lira dolandırmaktan kurtardı. Yapılan bu takiplerden sonra Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Çıkar amaçlı suç örgütü kurup yönetmek ve bu örgüte üye olmak' suçları ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltı kararı verilen 57 şüphelinin yakalanması için şafak vakti 28 Şubat günü Adana, İzmir, Antalya, Bursa, Giresun, Hatay ve Malatya illerinde Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri 58 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonlarda çete liderinin de bulunduğu 42 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan 13'ü ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Geriye kalan 2'si kadın 29 zanlının ise sorgusu tamamlandı. Zanlılar önce adli tıp birimine getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Zanlılar daha sonra ise adliyeye sevk edildi.
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