Habertürk muhabiri Neşet Dişkaya'nın haberine göre F.G. adlı kişi, rahatsızlığı nedeniyle gittiği hastanede "Bir süre önce böbrek nakil ameliyatı olmuşsunuz" denilince büyük şok yaşadı. Böyle bir ameliyat geçirmediğini söyleyen F.G. savcılığa suç duyurusunda bulundu.

11 YILDIR CİNAYETTEN ARANIYORDU

Başvuru üzerine harekete geçen polis, yaptığı araştırmada F.G.'nin kimliğini 2007 yılında Sakarya Ülkü Ocakları eski Şube Başkanı Zekeriya Erkılıç'ı alacak meselesi yüzünden tabancayla öldüren ve 11 yıldır aranan İ.A.'nın kullandığı belirlendi. Böbrek yetmezliği olan İ.A.'ya sahte kimlikle 24 Temmuz 2018'de Antalya'da özel bir hastanede kız kardeşinden alınan böbreğin nakledildiği belirlendi.

HASTANE ÇIKIŞI YAKALANDI

İ.A.'nın bugün hastaneye kontrole geleceği belirlenince harekete geçen Antalya Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve GİM Şube Müdürlüğü görevlileri zanlının hem konakladığı otelde hem de hastanede önlem aldı. İ.A. kontrollerini yaptırdığı hastaneden çıkışta F.G. adına kullandığı sahte kimlikle yakalanıp gözaltına alındı.

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