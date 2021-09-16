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Sahte koronavirüs sonucu satan çeteye ikinci operasyon

İstanbul'da sahte negatif koronavirüs testi sonucu satan çeteye ikinci kez operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda sahte negatif belgesi, PCR testi ele geçirildi

SON DAKİKA: Sahte koronavirüs sonucu satan çeteye ikinci operasyon
Sahte korona sonucu satan çeteye ikinci operasyon
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İHA

İstanbul'da Kovid-19 sahte negatif test sonucu belgesi satan şebekeye 2. kez operasyon düzenlendi. Önceki gün düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda sahte negatif belgesi, sürüntü çubuğu, PCR testi ele geçirildi. Ele geçirilenler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi. 24 Şubat'ta yine aynı şebekeye operasyon düzenlendiği belirtildi.

İstanbul'da Covid-19 salgınıyla ilgili sahte negatif test sonucu belgesi satan şebekeye yönelik ilki Şubat ayında düzenlenen operasyonun önceki gün gerçekleştirilen ikinci dalgasında 3 şüpheli daha yakalandı. Operasyonda, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 3 şüpheli yakalanırken, şebekenin sokak ortasında test yaptığı yeni görüntüler ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, para karşılığı sahte Covid-19 negatif test sonucu belgesi üretip, bu sahte belgeleri 150 ile 300 dolar arasında paraya satan bir şebeke tespit etmiş, Covid-19 sahte negatif test sonucu belgesi düzenleyenlere yönelik olarak 24 Şubat’ta operasyon düzenlemişti. O tarihte yapılan operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin dijitallerini inceleyen polis yeni delillere ulaştı.

Yeni deliller ışığında liderliğini dünya genelinde yüksek rakamlı takipçisi olan ve Şubat ayında gerçekleştirilen operasyonda yakalanıp tutuklanan Gürcistan asıllı N.M. adlı sosyal medya fenomeninin yaptığı belirtilen şebekeye yönelik ikinci dalga operasyon için 14 Eylül’de yeni bir operasyon düzenlendi. Cezaevinde tutuklu bulunan N.M.'nın şebekesine mensup şüphelilerin, söz konusu sahte Covid-19 negatif test belgelerini piyasaya sürdüğü bilgisini alan Mali Polis, şüphelileri adım adım izledi. Sahte Covid-19 raporu düzenlendiğini saptayan polis, İstanbul geneli 4 farklı adrese operasyon gerçekleştirdi. Eş zamanlı operasyonlarda E.K., M.S. ve B.F. isimli 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Esenler ilçesindeki adreste yapılan aramalarda çok sayıda Covid-19 test kiti, Covid 19 sürüntü çubuğu ve Covid-19 negatif test sonucu olan belgeler ele geçirildi. Yapılan araştırmalarda söz konusu suç örgütünün farklı ülkelerden şahısların da aralarında olduğu bir yapılanma şeklinde faaliyet gösterdiği ortaya çıktı. Şebeke liderinin dünya genelinde yüksek takipçisi olan sosyal medya fenomeni Gürcistan uyruklu N.M. isimli şahıs olduğu, örgüt yöneticisinin ise Suriye uyruklu M.T. isimli şahsın beyaz önlük giyerek “doktor” rolü yapmak suretiyle Covid-19 testi yapmak için gelen müşterilerin sokakta veya turizm acentesi içerisinde boğazından ve burnundan sürüntü örneği aldığı, ancak herhangi bir laboratuvara ya da hastaneye göndermeden çöpe attığı tespit edildi. Şebekenin sahte PCR belgelerinin hızlı bir şekilde yapılması ve sonrasında çevrimiçi olarak kare kod sistemiyle teyit alınabilmesi amacıyla bir web sitesi faaliyete geçirdikleri anlaşılırken, şebeke yöneticilerinin bu internet sitesinde özel bir ekrandan giriş yaparak bilgilerini girdikleri, müşterilerine özel sahte negatif Covid raporu çıkarabildikleri belirlendi. Bu sahte raporun ise kare kod ile doğrulanması yapılmak istendiğinde yine aynı internet sitesine yönlendirilerek teyit yapılabildiği, raporlarda Sağlık Bakanlığının amblem ve başlıklarının gerçek bir raporda olması gerektiği gibi dizayn edildiği anlaşılırken, imza ve kaşe kısmında ise aktif olarak görev yapan doktor isimlerinin kullanıldığı ortaya çıktı. Bahse konu internet sitesine turizm acente sahibi ve çalışanı olan örgüt üyelerine verilen özel şifre ile giriş yaparak sahte Covid-19 raporlarının düzenlendiği kaydedilirken, düzenlenen raporlar karşılığında 150 ila 300 dolar arasında para aldıkları ve müşterilere haberleşme programları üzerinden gönderildiği kaydedildi. Şebekenin bu yöntemle milyonlarca lira haksız kazanç elde ettiği saptanırken, ayrıca şahısların İstanbul’daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı, İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı ve turizm acentelerinin yoğun olduğu bölgelerde kara, deniz ve hava yolu araçları ile seyahat etme gereksinimi olan şahıslara yüksek fiyatlarla sahte negatif Covid raporu düzenledikleri ortaya çıktı.

Yakalanan 3 şüpheli, gözaltına alındıktan sonra emniyete götürüldü. Zanlılar, polisteki ifade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Zanlıların tamamı çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

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