Edinilen bilgiye göre, olay Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana geldi. Elif Zeytun'u (69) arayan bir kişi kendisini "Komiser Kemal" olarak tanıtıp gece bir kuyumcunun soyulduğunu söyleyerek, "Kuyumcuda sizin kimliğiniz bulundu. Biz sizin kuyumcuyu soymadığınızı biliyoruz ancak kimliğiniz bulunduğu için evdeki altın ve paraları getirmeniz gerekiyor. İHA'nın haberine göre, altınları kuyumcunun altınlarıyla eşleştireceğiz, paraların da seri numaralarına bakacağız" dedi. Bunun üzerine korkan yaşlı kadın verilen adrese gelerek 3 bilezik ve 1 yüzüğü getirip adrese gelen sahte polise verdi. Altınları alan zanlı kayıplara karıştı. Yaşlı kadın bir süre sonra dolandırıldığını anlayarak polise haber verdi. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri ihbar üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmada polis 20 dakikada zanlının Fahri Özkan (65) isimli bir şahıs olduğunu ve bir kamyonet ile Mersin'in Tarsus ilçesine doğru hareket ettiğini belirledi. Bu tespit üzerine polis Tarsus Emniyeti ile irtibata geçip zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Zanlı Tarsus girişinde yakalanıp Adana Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

ZANLI KATİL ÇIKTI



Emniyete getirilen zanlı Fahri Özkan itiraflarda bulundu. Altınları kendisinin aldığını ancak kandırıldığını ileri süren zanlının, "Ben 1994 yılında cinayet işledim, 1999 yılında kamuoyunda 'Rahşan affı' olarak bilinen aftan faydalanarak çıktım. Ben bir kader kurbanıyım beni de kandırdılar o yüzden bu altınları aldım" dediği öğrenildi.

Bu arada polis, 22 Haziran 2018 tarihinde Kadriye Ceyhan isimli bir kişinin de aynı yöntemle dolandırıldığını ve şahsın verdiği eşkal üzerine yakalanan zanlıyla uyduğunu tespit etti. Kadriye Ceyhan da yapılan teşhiste zanlının, kendisinden bir bilezik ve 8 bin 600 lira parasını alan kişi olduğunu söyledi. Sahte polis, Kadriye Ceyhan'ı da dolandırdığını kabul etti.

İki kişiyi dolandırmak suçundan adliyeye sevk edilen sahte polis çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.