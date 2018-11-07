Polis güvenlik kamerası görüntülerini inceleyince...

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Sahte polis yeleğiyle evlerden gasp yapan şüpheliler kamerada

Beyoğlu ve Kağıthane’de sahte polis yeleği giydikten sonra yabancı uyruklu kişilerin evine baskın düzenleyip gasp yapan şüpheliler, gasp polisi tarafından yakalandı. Şüphelilerden birinin Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde memur olduğu öğrenildi.

07.11.2018 - 16:41 | Güncelleme: İHA

Olay, 2 Ekim ile 24 Ekim tarihleri arasında Beyoğlu Piyalepaşa ve Fetihtepe Mahallesi ile Kağıthane Çağlayan’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre önceden belirledikleri adreslere silahla gelen 4 şüpheli, kendilerini polis olarak tanıtıp girdikleri sahte yelekle yabancı uyruklu şahısların evine baskın düzenledi. Şüpheliler arama yapma bahanesiyle ellerini ve ayaklarını bağladıkları şahısların cep telefonlarını ve bir miktar parasını gasp etti.

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ'NDE MEMUR ÇIKTI

Olayın ardından mağdurların şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, konuyla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, şüphelilerin eşkalini belirledi. Fiziki çalışmalar sonucunda da kimlikleri belirlenen şüpheliler, geçtiğimiz Pazar günü Beyoğlu ve Kağıthane’de şüphelilere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Selçuk D., Bayram Y., Serhat A. ve Aykut Y. yakalandı. Gözaltına alınan Aykut Y.'nin Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olarak görev yaptığı öğrenildi.

GASP SUÇUNDAN CEZAEVİNDE YATMIŞLAR

Öte yandan şüphelilerden Bayram Y.’nin 15 gasp suçundan cezaevinde bulunduğu, Selçuk D.'nin ise yine gasp suçundan 14 yıl cezaevinde bulunduğu yaklaşık 2 ay önce cezaevinden tahliye oldukları öğrenildi. Şüphelilerin gasp ettikleri cep telefonlarını ise satıp paraları paylaştıkları tespit edildi.

Gasp yaptıklarını itiraf eden şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi

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