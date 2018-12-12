Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişine sayılı günler kaldı. Uzmanlar sahte biletler için uyarıyor. Kurulan hayallerin yıkılmaması için bilet alırken sadece şans değil, dikkat de gerekiyor. Sahte biletler 70 milyonun hayalini kuranları üzebilir.

KUŞA DİKKAT



Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre, sahte bilet almamak için dikkat edilmesi gereken noktalardan biri Milli Piyango kuşu ve biletin numarası üzerine yerleştirilen semboller. Mor ışık tutulduğunda parlak işaretlerin net bir şekildi görünmesi gerekiyor.

KABARTMALI SERİ NUMARASI



Dolandırıcıların tuzağına düşmemek için dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise, biletin kabartmalı seri numarası. Parmak ile dokunulduğunda bu kabartmanın mutlaka hissedilmesi gerekiyor. Biletin arkasındaki ruhsatlı bayiinin damgası da yine önemli bir kriter.

KAĞIT PARA SESİ ÇIKARILMALI



Milli Piyango biletleri para kağıdına benzer bir kağıttan yapıldığı için, ele alınıp biraz oynandığında para sesine benzer bir ses çıkarması gerekiyor.

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