Sahur duası Arapça okunuşu Türkçe anlamı: Sahurda hangi dualar ve sureler okunur?
On bir ayın sultanı Ramazan ayının gelişiyle birlikte, sahurda okunacak dualar ve sureler gündemdeki yerini aldı. Bu yıl ilk sahura 18 Şubat'ı 19 Şubat'a bağlayan gece kalkılacak. Bu sebeple sahura kalacak olanlar, "Sahurda hangi dualar ve sureler okunur?" sorularına yanıt aramaya başladı. Sahur duası, Ramazan ayında imsak vaktinden önce yapılan sahurda, oruca niyet ederken edilen duadır. Bu vakitte yapılan niyet ve dua, orucun manevi yönünü güçlendirir. İşte sahur duası Arapça okunuşu Türkçe anlamı...
Ramazan ayının yaklaşmasının ardından sahur duası arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Sahur duası dışında sahur vakti, ibadet ve dua için oldukça kıymetli bir zamandır. Sahur duası, imsak vaktinden önce okunur. İmsak saati geldiğinde yeme içme sona erer ve oruç başlar. Bu nedenle sahur duası ve oruç niyeti imsak saatinden önce yapılmalıdır. İlk sahur öncesinde, Sahur duası Arapça okunuşu Türkçe anlamı oruç vazifesini yerine getirmek isteyenler tarafından mercek altına alındı. Peki, Sahurda hangi dualar ve sureler okunur? İşte detaylar...
SAHUR DUASI ARAPÇA OKUNUŞU
Sahur duası Arapça okunuşu şu şekildedir:
"Ya mefzei inde kurbetiy, veya ğavsi inde şiddeti, ileyke fezi'tu ve bike isteğestu, ve bike luztu la eluuzu bi sivake vela etlubu'l ferece illa minke, fe eğisni ve ferric enni, ya men yekbelu'l yesire ve ye'fu eni'l kesiri, ikbel minni'l yesire, ve'fu enni'l kesire, inneke ente'l ğafuru'r Rahim, Allahumme inniy es'eluke iymanen tubaşiru bihi kalbi, ve yakinen hetta a'leme ennehu len yusiybeni illa ma ketebte liy, ve razzini mine'l ayşi bima kasemte li, ya erheme'r rahimin. Ya uddeti fi kurbeti veya sahibi fi şiddeti ve ya veliyyi fi ni'meti ve ya ğayeti fi rağbeti ente's satiru avreti, ve'l aminu rev'eti ve'l mukiylu asreti, feğfir li ğatieti ya erheme'r rahimin."
SAHUR DUASI TÜRKÇE ANLAMI
Sahur duası Türkçe anlamı şu şekildedir:
"Ey bela ve sıkıntı zamanında sığınağım ve ey zorluk zamanında imdadım! Sana yalvarıp yakarıyorum. Senden imdat diliyor ve Sana sığınıyorum, başkasına değil. Sıkıntı ve zorluklardan çıkışı ancak Senden diliyorum. O halde imdadıma yetiş ve beni sıkıntılardan kurtar. Ey az ameli kabul edip, çok günahı affeden! Benim az amelimi kabul et ve çok günahımı bağışla. Şüphesiz sen bağışlayan ve merhametlisin. Allah'ım! Senden kalbimle birleşen bir iman diliyorum ve birlikteliğinde ancak bana yazdığın şeylerin ulaşacağına kanaat getirebileceğim bir yaqin istiyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Hayatımda bana kısmet ettiğin şeylere beni razı kıl. Ey sıkıntılı anımda birikimim, zorluk zamanımda yaverim, nimetli günümde velinimetim, rağbet ve iştiyakımın doruk noktası olan Rabbim! Sensin kusurumu örtecek, korkumu emniyete çevirecek ve sürçmemi affedecek olan. O halde benim hatamı bağışla. Ey merhametlilerin en merhametlisi."
SAHUR NEDİR?
Sözlükte "sabah olmadan önceki vakit, gecenin son üçte biri" anlamındaki seher kelimesiyle aynı kökten gelen sahûr (sehûr, sühûr), dinî bir terim olarak oruç tutacak kişilerin oruca hazırlık olmak üzere imsak vaktinden önce gece yedikleri yemeğe sahur denir.
İftarda acele etmek, sahuru geciktirmek sünnet olduğu gibi, sahur vakti, duaların makbul olduğu vakitlerden biridir.
Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s), "Sahur yiyiniz; çünkü sahurda bereket vardır." buyurarak sahur yemeğini teşvik etmiştir.
SAHURUN İSLAM DİNİNDEKİ YERİ NEDİR?
Resûl-i Ekrem (s.a.s.), sahur yemeğinde “bereket” (Buhârî, Savm, 20) olduğunu ifade etmiş ve sahur yemeğinin, müslümanların orucu ile ehl-i kitabın orucu arasındaki en önemli farklardan biri olduğunu belirtmiştir (Müslim, Sıyâm, 46). Onun sahurla ilgili söz ve uygulamalarından hareketle fakihler, sahura kalkmanın ve sahuru geciktirmenin sünnet olduğunu söylemişlerdir (Kâsânî, Bedâî’, II, 105).