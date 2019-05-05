Ramazan imsakiyesine göre bu gece sahura kalkacak vatandaşlar dualar eşliğinde oruç tutarak İslam'ın en önemli ibadetlerinden birini yerine getirecek. 11 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayı, bu sene 29 gün sürecek. Ramazan ayının ilk günü en uzun oruç 16 saat 10 dakika ile Sinop'ta en kısa oruç ise 15 saat 33 dakika ile Hatay'da tutulacak. Uzmanlar oruç için sahur yapmanın önemine dikkat çekerken, sahurda nelerin yenmesi gerektiğine de değiniyor. 2019 Ramazan imsakiyesine göre sahur vakti haberimizde.

SAHUR SAAT KAÇTA? 2019 İLK SAHUR

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Ramazan imsakiyesine göre, İstanbul’da sahur vakti saat 04.09’da sona eriyor. Ankara'da sahur saat 03.58’de, İzmir’de ise sahur saat 04.28 yapılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Ramazan imsakiyesine göre, il il sahur saatleri için aşağıdaki bağlantıyı inceleyebilirsiniz....

DİYANET'İN İL İL SAHUR SAATLERİ İÇİN TIKLAYIN

RAMAZAN AYI KAÇ GÜN SÜRECEK?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı kameri ay hesaplamalarına göre, şevval ayının hilali, ramazanın 29'uncu gününün akşamı görüleceği için ramazan 29 gün sürecek. Buna göre, Türkiye genelinde ramazanın birinci günü en uzun oruç 16 saat 10 dakika ile Sinop'ta, en kısa oruç ise 15 saat 33 dakika ile Hatay'da tutulacak.

Dünyada ramazanın ilk günü en uzun orucu 18 saat 57 dakika ile Kuzey Avrupa ülkesi Norveç'in Tromso şehrindeki, en kısa orucu ise 13 saat 29 dakika ile Gabon'un Libreville şehrindeki Müslümanlar tutacak.

Ramazanın ilk gününün ilk iftarı 19.06'da Hakkari'de, son iftarı ise saat 20.23'te Edirne'de açılacak.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan ayının ardından 4 Haziran'da ise Müslümanların büyük sevinçle karşıladığı Ramazan Bayramı'na girilecek.

SAHURDA NE YEMELİ, NE YEMEMELİ?

Oruç tutarken vücudu susuz bırakmanın en büyük tehlikesi, iftara kadar aç kalınan süreçte yorgunluğun nüksetmesidir. Bu nedenle iftara bol su içerek başlamak, sahura kadar su içmeyi unutmamak ve sahuru su içerek bitirmek yorgunluğu önleyen en pratik yoldur.

Salam, sosis, sucuk, füme etler ve jambon gibi besinler oruç süresince içerdiği fazla sodyum ve nitratlar sebebi ile susuzluğun artmasına neden olur. Sahurdan sonra, özellikle yaz aylarında, vücudun su ihtiyacı arttığı düşünülecek olunursa oruç tutmak zorlaşır.

Genelde gün içinde tok kalmak için iftardan artan yemekleri sahurda yeme alışkanlığı bulunur. Bu durum mide problemi yaşanması riskini oluşturur.

Sahur öğününü; az yağlı, bol protein ve sağlıklı karbonhidratlı ama pratik hazırlanacak besinlerden oluşmasına özen gösterin.