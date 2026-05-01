Sakarya'da bir çocuk balık tutarken nehre düşmüştü... 11 gün sonra cansız bedeni bulundu
Sakarya'da nehre düşerek kaybolan Ahmet İdris'in cansız bedeni, arama çalışmalarının 11'inci gününde bulundu. Çocuğun cenazesi, suya düştüğü noktadan yaklaşık 5,5 kilometre uzaklıktaki Sakarya Köprüsü mevkisinde tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor
Sakarya'nın Erenler ilçesinde balık tutarken dengesini kaybedip düştüğü nehirde kaybolan Irak uyruklu Ahmet İdris'in (10), arama çalışmalarının 11'inci gününde cansız bedeni bulundu.
DENGESİNİ KAYBEDİP DÜŞTÜ
DHA'daki habere göre olay; 21 Nisan saat 16.30 sıralarında Sakarya'nın Erenler ilçesinde meydana geldi. Ahmet İdris, bir akrabasıyla Sakarya Nehri kenarında oltalarına takılan balığı çıkarmak isterken dengesini kaybedip suya düştü.
GÖZDEN KAYBOLDU
Akıntıya kapılan çocuk, bir süre sonra gözden kayboldu.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilerek arama çalışması başlatıldı.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Ekiplerin çalışmalarının 11'inci gününde bu sabah Sakarya Köprüsü mevkisinde nehirde bir çocuğun cansız bedeni bulundu.
KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
Yapılan incelemede cansız bedenin Ahmet İdris'e ait olduğu belirlendi. Suya düştüğü yerin yaklaşık 5,5 kilometre uzağında bulunan Ahmet İdris'in cansız bedeni, incelemelerin ardından morga götürüldü.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.