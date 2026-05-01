Canlı
Habertürk
Habertürk
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Sakarya'da bir çocuk balık tutarken nehre düşmüştü... 11 gün sonra cansız bedeni bulundu | Son dakika haberleri

        Sakarya'da bir çocuk balık tutarken nehre düşmüştü... 11 gün sonra cansız bedeni bulundu

        Sakarya'da nehre düşerek kaybolan Ahmet İdris'in cansız bedeni, arama çalışmalarının 11'inci gününde bulundu. Çocuğun cenazesi, suya düştüğü noktadan yaklaşık 5,5 kilometre uzaklıktaki Sakarya Köprüsü mevkisinde tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01 Mayıs 2026 - 14:02 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        11 gün sonra cansız bedeni bulundu
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Sakarya'nın Erenler ilçesinde balık tutarken dengesini kaybedip düştüğü nehirde kaybolan Irak uyruklu Ahmet İdris'in (10), arama çalışmalarının 11'inci gününde cansız bedeni bulundu.

        DENGESİNİ KAYBEDİP DÜŞTÜ

        DHA'daki habere göre olay; 21 Nisan saat 16.30 sıralarında Sakarya'nın Erenler ilçesinde meydana geldi. Ahmet İdris, bir akrabasıyla Sakarya Nehri kenarında oltalarına takılan balığı çıkarmak isterken dengesini kaybedip suya düştü.

        GÖZDEN KAYBOLDU

        Akıntıya kapılan çocuk, bir süre sonra gözden kayboldu.

        EKİPLER SEVK EDİLDİ

        İhbar üzerine bölgeye AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilerek arama çalışması başlatıldı.

        CANSIZ BEDENİ BULUNDU

        Ekiplerin çalışmalarının 11'inci gününde bu sabah Sakarya Köprüsü mevkisinde nehirde bir çocuğun cansız bedeni bulundu.

        KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

        Yapılan incelemede cansız bedenin Ahmet İdris'e ait olduğu belirlendi. Suya düştüğü yerin yaklaşık 5,5 kilometre uzağında bulunan Ahmet İdris'in cansız bedeni, incelemelerin ardından morga götürüldü.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

        #sakarya
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
