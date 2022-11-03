Sakarya'da 'bir kişi, eski eşinin evinde kendini yaktı' iddiası

Sakarya'da 'bir kişi, eski eşinin evinde kendini yaktı' iddiası

Sakarya'da 'bir kişi, eski eşinin evinde kendini yaktı' iddiası 0:00 / 0:00

İHA

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 6 ay önce ayrıldığı eşiyle son kez görüştüğü öğrenilen adamın, eski eşinin evinde kendini yaktığı iddia edildi.

Yazlık Mahallesi, Vatan Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, O.Ö. iddiaya göre, bir süre önce ayrıldığı eşiyle görüştü. Daha sonra evden ayrılan eski eşinin arkasından çıkan O.Ö, benzin alarak tekrardan eve gelip kendisini yaktı.

Gaz sıkışması sebebiyle oluşan patlamayı duyan site sakinleri camı kırarak yanan adama müdahalede bulundu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İHA'nın haberine göre; olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından O.Ö'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.