Sakarya'da dehşet! Öldürüp attılar! 0:00 / 0:00

İHA

Sakarya'da edinilen bilgiye göre, Geyve ilçesi Yörükler Mahallesi Bağlar Sokak mevkiinde yol kenarında hareketsiz şekilde bir kişinin yattığını gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

BAŞINDAN VURULMUŞ KİMLİĞİ BELİRLENDİ

İHA'da yer alan habere göre bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan ilk incelemeler neticesinde cansız bedenin E.G. isimli kişiye ait olduğu ve başından vurulduğu tespit edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerinde tamamlanan inceleme sonrasında E.G.’nin cansız bedeni Geyve Devlet Hastanesine kaldırıldı. Konu ile ilgili soruşturma başlatıldı.