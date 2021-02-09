Sakarya'da dehşet! Öldürüp attılar!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaKAN DONDURDU! Son dakika... Yer:Sakarya! Başından vurup yol kenarına attılar!
ABONE OL

Sakarya'da dehşet! Öldürüp attılar!

Sakarya’nın Geyve ilçesinde yol kenarında başından vurulmuş erkek cesedi bulundu. Öldürülen kişinin E.G. olduğu belirlenirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı

KAN DONDURDU! Son dakika... Yer:Sakarya! Başından vurup yol kenarına attılar!
Sakarya'da dehşet! Öldürüp attılar!
0:00 / 0:00
İHA

Sakarya'da edinilen bilgiye göre, Geyve ilçesi Yörükler Mahallesi Bağlar Sokak mevkiinde yol kenarında hareketsiz şekilde bir kişinin yattığını gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

BAŞINDAN VURULMUŞ KİMLİĞİ BELİRLENDİ

İHA'da yer alan habere göre bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan ilk incelemeler neticesinde cansız bedenin E.G. isimli kişiye ait olduğu ve başından vurulduğu tespit edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerinde tamamlanan inceleme sonrasında E.G.’nin cansız bedeni Geyve Devlet Hastanesine kaldırıldı. Konu ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika... İstanbul'da fırtına çatıları uçurdu
GÜNDEMİstanbul'da fırtına çatıları uçurdu
Seyahat İzin Belgesi nasıl alınır? 2021 E-Devlet seyahat izin belgesi başvurusu ekranı
GÜNDEMSeyahat İzin Belgesi nasıl alınır?
HES kodu nasıl alınır? HES kodu alma! SMS e-devlet ile HES kodu sorgulama ekranı
GÜNDEMHES kodu nasıl alınır?
DEHŞET! Son dakika: Şikâyet etti diye çocuklarının önünde vurdu
GÜNDEMŞikâyet etti diye çocuklarının önünde vurdu
Corona virüs belirtileri nelerdir? Koronavirüs ilk gün belirtileri nasıl? Gün gün koronavirüs
GÜNDEMCorona virüs belirtileri nelerdir?
MONOLİT GİTTİ! Göbeklitepe yakınlarında bulunan gizemli metal blok kaldırıldı! - Haberler
GÜNDEMGöbeklitepe'deki monolit gitti!
ADANA'DA BALİNA! Son dakika... Kameraya yansıdı! Adana'da balina!
GÜNDEMKameraya yansıdı! Adana'da balina!
YIKILIYOR! Son dakika! İngiliz'in kaçak villasında yeni gelişme!
GÜNDEMİngiliz'in kaçak villasında yeni gelişme!
Kütahya'da otomobil yaban domuzuna çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
GÜNDEMYaban domuzu kazaya neden oldu: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika: İDO ve Şehir Hatları'nda bazı seferleri iptal edildi - Haber
GÜNDEMİDO ve Şehir Hatları'nda bazı seferleri iptal edildi