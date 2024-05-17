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        Sakarya'da iki kraliyet pitonu bulundu

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen baskında beslenmesi ve ticareti yasak olan iki kraliyet pitonu ele geçirildi. Hayvanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edilirken ev sahibine 25 bin lira para cezası kesildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 15:16 Güncelleme: 17.05.2024 - 15:37
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        Karasu ilçe Jandarma ekipleri, hayvan ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

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        İlçenin Yalı Mahallesi'nde yaşayan R.K.'nin izinsiz kraliyet pitonu beslediği ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

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        EKipler şüphelinin ev ve iş yerlerine baskın düzenledi.

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        Adreslerde yapılan aramada, iki kraliyet pitonu ile bunları beslemek için kullanılan canlı 11 hamster ele geçirildi. 

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        Hayvanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edilirken R.K'ye hayvan koruma kanununa muhalefet suçundan 25 bin lira idari para cezası kesildi.

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        #Sakarya karasu
        #kraliyet putonu
        #yılan
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