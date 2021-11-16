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Haberler Gündem 3. Sayfa Sakarya'da kamyonun ezdiği otomobilde sıkışan sürücü kurtarılamadı - HABERLER
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Sakarya'da kamyonun ezdiği otomobilde sıkışan sürücü kurtarılamadı

Sakarya’nın Akyazı ilçesindeki D-100 karayolunda sac yüklü kamyonunun ezdiği otomobilde sıkışarak ağır yaralanan Mehmet Kuru tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kaza sonrasında gözaltına alınan kamyon şoförü ise tutuklanarak cezaevine gönderildi

Sakarya'da kamyonun ezdiği otomobilde sıkışan sürücü kurtarılamadı - HABERLER
Kamyonun ezdiği otomobilde sıkışmıştı, hayatını kaybetti!
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İHA

Kaza, 12 Kasım günü gece saatlerinde D-100 karayolu Kuzey Marmara Otoyolu Kavşağı’nda meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Akyazı’dan Adapazarı istikametine ilerlemekte olan Hasan Y. idaresindeki 41 EP 811 plakalı sac yüklü kamyon, Şemsettin K. idaresindeki 38 H 0138 plakalı otomobile çarparak, metrelerce sürükledi.

Kamyonun adeta kağıt gibi ezdiği otomobil sürücüsü Şemsettin K. ile araç içerisinde bulunan Emine ve Mehmet Kuru otomobilde sıkışarak yaralandı. Can pazarının yaşandığı kazanın ardından olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde yaralılar sıkıştıkları bölgeden çıkartıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Konuya ilişkin ise kamyon şoförü gözaltına alındı.

Tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybetti

İHA'nın haberine göre; ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Şemsettin K. ile araç içerisinde bulunan Emine ve Mehmet Kuru tedavi altına alındı.

Durumunun ağırlaşması sonrasında doktorların müdahale ettiği Mehmet Kuru, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gözaltına alınan sürücü ise işlemleri sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, hastaneye kaldırılan diğer yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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