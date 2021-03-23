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Sakarya'da mobilyacılar çarşısında çıkan yangın, 5 iş yerini küle çevirdi

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde mobilyacılar çarşısı içerisindeki bir mobilya atölyesinde çıkan yangında alevler bitişikteki 4 atölyeye daha sıçradı. İtfaiye ekipleri 5 iş yerini saran yangını 1 saat süren çalışma sonucu kontrol altına aldı

Sakarya'da mobilyacılar çarşısında çıkan yangın, 5 iş yerini küle çevirdi
Mobilyacılar çarşısında yangın: 5 iş yeri kül oldu
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Serdivan İstiklal Mahallesi ASEM Mobilyacılar Çarşısı 398 nolu sokakta bulunan bir mobilya atölyesinde saat 01.15 sıralarında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Yangın alarmının çalışması sonucu bölgeye itfaiye, 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ahşap ve yanıcı maddelerin bulunduğu iş yerindeki yangın kısa sürede büyüyerek bitişikteki 4 atölyeye daha sıçradı.

İş yerleri ve depolarında mobilya, ahşap, plastik ve tiner gibi yanıcı maddelerin alev almasıyla büyüyen yangının kontrol altına alınabilmesi için Arifiye, Akyazı, Sapanca ve Hendek ilçelerinden bölgeye takviye itfaiye ekipleri sevk edildi.

DHA'nın haberine göre; 14 itfaiye aracı ve 36 itfaiyecinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu 5 iş yerini etkileyen yangın güçlükle kontrol altına alındı. Yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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