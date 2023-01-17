Sakarya'da otel odasında ölüm

2023 ÖSYM sınav takvimi belli oldu mu?

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AA

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir kişi kaldığı otel odasında ölü bulundu. Arabacıalanı Mahallesi'ndeki bir otelde kalan Şenol İ'nin (52) uzun süredir dışarı çıkmadığını fark eden görevliler, müşteriyle odasındaki telefondan irtibat kurmak istedi.

AA'nın haberine göre; telefona cevap alamayan otel çalışanları, kapıyı açtıklarında Şenol İ'nin hareketsiz yattığını gördü. Durumun bildirilmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otele gelen ekipler, Şenol İ'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Şenol İ'nin cesedi, incelemelerin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi'ne gönderildi.