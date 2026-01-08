Sakarya'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti Hendek mevkisinde sürücülerinin ismi öğrenilemeyen otomobil ile minibüs çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle minibüs devrildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre; kazada Yıldız D'nin (60) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, B.H. (24), G.H. (52) ve S.D. (31) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yıldız D'nin cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından morga götürüldü.
Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde ulaşım bir süre kontrollü sağlandı. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.