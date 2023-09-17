Sakarya'da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü öldü
Sakarya'da otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü kaza yerinde hayatını kaybetti
Sakarya'nın Arifiye ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Hanlıköy Mahallesi Yanyol Caddesi'nde A.K. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bisiklete çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, bisiklet sürücüsünün yaşamını yitirdiğini belirledi. AA'nın haberine göre, sürücünün cesedi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Otomobil sürücüsü A.K. gözaltına alındı.