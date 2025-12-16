Habertürk
        Haberler Gündem Sakarya'da otomobilin çarptığı yaya öldü

        Sakarya'da otomobilin çarptığı yaya öldü

        Sakarya'nın Arifiye ilçesinde otomobilin çarptığı yaya olay yerinde hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 00:53 Güncelleme: 16.12.2025 - 00:53
        D-100 kara yolu Arifbey Mahallesi mevkisinde Düzce istikametine seyir halinde olan M.E.Y. (21) idaresindeki otomobil, kara yolu üzerinde bulunan yaya H.Ş'ye (70) çarptı.

        Çarpışmanın ardından H.Ş. yola savrulurken, ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, H.Ş'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        H.Ş'nin cenazesi hastane morguna kaldırılırken, otomobil sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Fotoğraf: AA

        #HABER
        #sakarya
        #sakarya haber
        #yerel haber
