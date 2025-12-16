Sakarya'da otomobilin çarptığı yaya öldü
Sakarya'nın Arifiye ilçesinde otomobilin çarptığı yaya olay yerinde hayatını kaybetti
D-100 kara yolu Arifbey Mahallesi mevkisinde Düzce istikametine seyir halinde olan M.E.Y. (21) idaresindeki otomobil, kara yolu üzerinde bulunan yaya H.Ş'ye (70) çarptı.
Çarpışmanın ardından H.Ş. yola savrulurken, ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, H.Ş'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
H.Ş'nin cenazesi hastane morguna kaldırılırken, otomobil sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Fotoğraf: AA