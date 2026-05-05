        Haberler Gündem Çevre Sakarya'da sağanak: Mahalleyi su bastı | Son dakika haberleri

        Sakarya'da sağanak: Mahalleyi ve tarım arazilerini su bastı

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Mahalledeki bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katları ile tarım arazileri su altında kaldı, okul ve cami bahçesinde su birikintisi oluştu

        Giriş: 05 Mayıs 2026 - 14:44 Güncelleme:
        Sakarya'nın Karasu ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Darıçayırı Mahallesi'nden geçen derenin su seviyesinin artması sonucu baraj bölgesi tahliye alanından mahalleye su gelmeye başladı.

        Mahalledeki bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katları ile tarım arazileri su altında kaldı, okul ve cami bahçesinde su birikintisi oluştu.

        Kaymakamlık kararıyla Şehit Oktay Demirci İlk ve Ortaokulu'nda olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

        Mahallede su yüksekliği 45 santimetreye ulaşırken, tarla ve dere yatağına yakın kısımlarda ise su seviyesi 1 metreyi geçti.

        Su baskını yaşanan alanlarda Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ile Karasu Belediyesi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

        7

        Bazı mahalle sakinleri de traktörleriyle çalışmalara destek oluyor.

        Trump: NATO bizim yanımızda değildi
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        İzzet Yıldızhan tahliye edildi
        Galatasaray'da rota Bruno Fernandes!
        “Hobi bahçesi yoktur, kaçak yapı vardır”
        R.Madrid'de büyük kriz!
        125 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı
        'Çocukları vereceğiz' diyerek eski eşine tuzak kurdu!
        Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler
        Haberleşme giderimiz 27.556 TL oldu
        O daha 32 yaşında
        İstanbul'un yedi tepesini keşfedin!
        Kupada ilk finalist belli oluyor!
        İki atom bombasından sağ kurtulan adamın hikâyesi
        Arkadaşları "intihar" demişti... Otomobilde kanlı infaz!
        Gelinini katletmişti! Kayınvalidenin kızı gözaltında!
        Çingene Kızı'na benziyor! Kaçak kazıda bulundu
        G.Saray'da OHAL ilan edildi!
        'Saygı ‘yapay zekâ’ tartışması
