Yaptığı hareket Iğdırlı Yusuf'un kabusu oldu

Aakarya'nın Arifiye ilçesinde 4 kişinin öldüğü, iki kişinin yaralandığı kavganın ardından yaralıların kaldırıldığı hastanenin önüne gelen kişinin pompalı tüfekle ateş açması sonucu da iki polis memuru hafif yaralandı.

AA'nın haberine göre, Kumbaşı Mahallesi'nde aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.E. (21),M.E. (57),F.H. (43),A.E. (62),K.H. ve B.U. silahla yaralandı.



Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Burada yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan B.E, M.E. ve F.H. ve B.U. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Polis ekipleri hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.