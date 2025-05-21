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        Haberler Gündem Anayasa Sakarya'da ticari taksi, kamyonete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı | Son dakika haberleri

        Sakarya'da ticari taksi, kamyonete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde ticari taksinin kamyonete arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 05:18 Güncelleme: 21.05.2025 - 05:18
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        Ticari taksi, kamyonete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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        Sakarya-Bilecik D-650 karayolunda Sakarya istikametinden Bilecik istikametine giden M.D. yönetimindeki ticari taksi, Teşvikiye Mahallesi mevkisinde yol çalışması nedeniyle tek şeride düşen yolda aynı istikamete giden C.B. idaresindeki demir boru yüklü kamyonete arkadan çarptı.

        Çarpmanın şiddetiyle kamyonetteki demir su boruları taksinin camından içeri girdi. Kazada ticari taksi şoförü M.D. ile takside yolcu olarak bulunan M.K. yaralandı.

        AA'nın haberine göre; ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Geyve Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Ağır yaralanan taksi şoförü M.D, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yolda araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

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        #sakarya
        #adapazarı
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