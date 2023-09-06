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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sakarya'da üniversiteli genç kız evinde ölü bulundu

        Sakarya'da üniversiteli genç kız evinde ölü bulundu

        Sakarya Serdivan'da kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi genç kız, evinde ölü bulundu. Genç kızın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 00:49 Güncelleme: 06.09.2023 - 00:49
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        Üniversiteli genç kız evinde ölü bulundu
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        Sakarya Üniversitesi öğrencisi Nazlı Ece Akil (20), evinde ölü bulundu. Genç kızın cansız bedeni, ölüm sebebinin belirlenmesi için morga kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Serdivan ilçesinde meydana geldi. Yakınları, üniversite öğrencisi Nazlı Ece Akil'den sabah saatlerinden itibaren haber alamayınca durumu polise haber verdi.

        ÖLÜ BULUNDU

        Eve giden polis ekipleri içeri girdiklerinde Akil'i yerde hareketsiz yatarken buldu. Durum, sağlık ekiplerine haber verildi. DHA'nın haberine göre; sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Nazlı Ece Akil'in cansız bedeni cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, ölüm sebebinin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi´ne gönderildi. Akil´in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #sakarya
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