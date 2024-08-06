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        Haberler Gündem Güncel Sakarya'da yabancı uyruklu taciz şüphelisi gözaltına alındı | Son dakika haberleri

        Sakarya'da yabancı uyruklu taciz şüphelisi gözaltına alındı

        Sakarya'da yabancı uyruklu şüpheli, bir kadını taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 11:54 Güncelleme: 06.08.2024 - 11:56
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        İlçeyi karıştıran tacize gözaltı
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        Kaynarca'da yabancı uyruklu şüphelinin bir kadına yönelik taciz iddiası üzerine kolluk birimleri harekete geçti.

        Valilik, ilçeyi ayağa kaldıran taciz olayının ardından şüphelinin gözaltına alındığı ve adli sürecin başlatıldığını duyurdu.

        Valiliğin açıklamasında, "Konu Valiliğimizce titizlikle takip edilmekte olup, vatandaşlarımızın itidalli davranarak resmi makamlarca belirtilen açıklamalar haricindekilere itibar etmemeleri hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

        Öte yandan, olayı öğrenen vatandaşlar kaçmaya çalışan şüphelinin yakalandığı Kaynarca ilçesi Merkez Mahallesi Şehit Fahrettin Azak Caddesi'ndeki binanın önünde toplanarak tepki gösterdi.

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        Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ve jandarma ekiplerinin şüpheliyi zırhlı araçla bölgeden uzaklaştırarak emniyete götürmesinin ardından vatandaşlar dağıldı.

        NE OLMUŞTU?

        Olay, gece saatlerinde Kaynarca ilçesi Merkez Mahallesi'nde meydana geldi.

        İddiaya göre, Hindistan uyruklu olduğu öğrenilen şahıs, laf attığı genç bir kadını markette taciz etti. Çevrede bulunan vatandaşlar şahsa tepki gösterdi. Konunun duyulması sonrasında bölgeye gelen kalabalık, genç kıza laf attığı öne sürülen şahsı linç etmek istedi.

        İsmi henüz öğrenilemeyen şahıs, yaşadığı binaya kaçtı. Şahsın kaçarak girdiği bina taşlandı, camları kırıldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Bölgede toplanan kalabalık, yabancı uyruklu şahısların kaldığı binayı taşladı, camlarını kırdı. Tacizde bulunduğu öne sürülen şahsı, linçten polis ekipleri kurtardı. Jandarma ekiplerinin de sevk edildiği olay yerinde öfkeli kalabalık güçlükle sakinleştirildi.

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        #taciz
        #gözaltı
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