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Haberler Otomobil
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Sakarya'dan 2 milyar dolarlık otomotiv ihracatı

Ocak-Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre ihracatını yüzde 28.33 artıran Sakarya'dan 146 ülke ve 9 serbest bölgeye ihracat yapıldı. Yılın ilk 7 ayında kentten Türkiye'nin ihracatına 2 milyar 951 milyon 786 bin dolarlık katkı sağlandı. Sakarya'dan geçen yılın ilk 7 ayında otomotivde 2 milyar 61 milyon 154 bin dolarlık ihracat yapılırken, bu yılın aynı döneminde yüzde 26.6 artışla 2 milyar 609 milyon 202 bin dolarlık satış gerçekleştirildi

Sakarya'dan 2 milyar dolarlık otomotiv ihracatı
AA

Türkiye'nin otomotiv ihracatında önemli yere sahip Sakarya'dan yılın ilk 7 ayında Türkiye'nin ihracatına 2 milyar 951 milyon 786 bin dolarlık katkı sağlandı.

Otomotiv ihracatında başı çeken iller arasında bulunan Sakarya, demir ve demir dışı metaller, makine ve aksamları, iklimlendirme sanayi, kimyevi maddeler ve mamulleri, çimento, cam seramik ve toprak ürünleri, çelik, elektrik ve elektronik sektörleriyle de ülke ekonomisine güç katıyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, dış satımda İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Gaziantep ve Ankara'nın ardından 7. sırada yer alan Sakarya'dan ocak-temmuz döneminde 146 ülke ve 9 serbest bölgeye ihracat yapıldı.

Sakarya, yeni tip koronavirüs salgınına rağmen sektörlerde alınan sıkı tedbirler sayesinde üretim hızını artırmayı sürdürdü. Buna göre yılın ilk 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre toplam ihracatta yüzde 28.33 artış gerçekleşti.

Toyota, TürkTraktör ve Otokar gibi üretim tesislerine ev sahipliği yapan kentin ihracatında en büyük pay yüzde 88,3 ile otomotiv sektörünün oldu. Sakarya'dan geçen yılın ilk 7 ayında otomotivde 2 milyar 61 milyon 154 bin dolarlık ihracat yapılırken, bu yılın aynı döneminde yüzde 26,6 artışla 2 milyar 609 milyon 202 bin dolarlık satış gerçekleştirildi.

Dış satımda ikinci sırada 66 milyon 667 bin dolarla demir ve demir dışı metaller yer aldı. Bu sektörü 40 milyon 125 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 37 milyon 211 bin dolarla iklimlendirme sanayi, 35 milyon 361 bin dolarla makine ve aksamları ile 29 milyon 976 bin dolarla çimento, cam seramik ve toprak ürünleri izledi.

EN FAZLA İHRACAT FRANSA VE BİRLEŞİK KRALLIK'A

Sakarya'dan en fazla ihracat, Türkiye'nin en önemli pazarlarından Fransa'ya yapıldı. Bu ülkeye yılın ilk 7 ayında yapılan dış satım, 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 31,1 artış göstererek 257 milyon 664 bin dolardan 337 milyon 786 bin dolara yükseldi.

Kentten en fazla ihracat yapılan ikinci ülke ise 334 milyon 422 bin dolarla Birleşik Krallık oldu. Bu ülkeye yapılan ihracatta geçen yılın ilk 7 ayına göre yüzde 12,8 artış kaydedildi.

Bu ülkeleri 259 milyon 195 bin dolarla Almanya, 238 milyon 887 bin dolarla İspanya ve 195 milyon 330 bin dolarla ABD izledi.

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