Sakarya'da usulsüz çakar kullanımına 285 bin lira ceza
SAKARYA'nın Karasu ilçesinde usulsüz çakar kullanan sürücü ile minibüsün ait olduğu şirkete toplam 276 bin 344 lira ceza kesildi.
SAKARYA'nın Karasu ilçesinde usulsüz çakar kullanan sürücü ile minibüsün ait olduğu şirkete toplam 276 bin 344 lira ceza kesildi. Ayrıca sürücüye, sürücü belgesinin yetersiz olduğu gerekçesiyle 9 bin 267 TL ceza uygulandı.
Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin dün ilçe merkezinde yaptıkları trafik kontrollerinde, sürücü G.A. idaresindeki minibüsün çakar lambası kullanarak seyrettiği tespit edildi. Yapılan incelemeler sonucunda, sürücüye ve aracın ait olduğu şirkete 138 bin 172’şer TL idari para cezası kesildi. Ayrıca sürücü belgesinin yetersiz olduğu gerekçesiyle 9 bin 267 TL ceza uygulanarak ehliyetine 30 gün süreyle el konuldu. Sürücünün kullandığı minibüs 30 gün süreli trafikten menedilerek yediemin otoparkına çekildi. Bahse konu olan çakar lambaya da mülkiyetinin kamuya geçirilmesi için el konuldu.
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