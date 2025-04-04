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        Sakarya'da usulsüz çakar kullanımına 285 bin lira ceza

        SAKARYA'nın Karasu ilçesinde usulsüz çakar kullanan sürücü ile minibüsün ait olduğu şirkete toplam 276 bin 344 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 12:44 Güncelleme: 04.04.2025 - 12:44
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        Sakarya'da usulsüz çakar kullanımına 285 bin lira ceza
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        SAKARYA'nın Karasu ilçesinde usulsüz çakar kullanan sürücü ile minibüsün ait olduğu şirkete toplam 276 bin 344 lira ceza kesildi. Ayrıca sürücüye, sürücü belgesinin yetersiz olduğu gerekçesiyle 9 bin 267 TL ceza uygulandı.

        Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin dün ilçe merkezinde yaptıkları trafik kontrollerinde, sürücü G.A. idaresindeki minibüsün çakar lambası kullanarak seyrettiği tespit edildi. Yapılan incelemeler sonucunda, sürücüye ve aracın ait olduğu şirkete 138 bin 172’şer TL idari para cezası kesildi. Ayrıca sürücü belgesinin yetersiz olduğu gerekçesiyle 9 bin 267 TL ceza uygulanarak ehliyetine 30 gün süreyle el konuldu. Sürücünün kullandığı minibüs 30 gün süreli trafikten menedilerek yediemin otoparkına çekildi. Bahse konu olan çakar lambaya da mülkiyetinin kamuya geçirilmesi için el konuldu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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