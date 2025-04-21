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        Otomobiliyle kaldırımdan geçip dönüş yaptı

        SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, trafiğin yoğun olduğu sırada, otomobiliyle kırmızı ışıkta bekleyen sürücü, yeşil ışığın yanmasıyla, kaldırımından geçip sola dönerek yoluna devam etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 13:51 Güncelleme: 21.04.2025 - 13:55
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        Otomobiliyle kaldırımdan geçip dönüş yaptı
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        SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, trafiğin yoğun olduğu sırada, otomobiliyle kırmızı ışıkta bekleyen sürücü, yeşil ışığın yanmasıyla, kaldırımından geçip sola dönerek yoluna devam etti.

        Adapazarı ilçesi Çark Caddesi’nde trafiğin yoğun olduğu saatlerde bir sürücü trafik kurallarını ihlal edip yayaları ve diğer sürücüleri tehlikeye attı. Kırmızı ışık yandığında otobüs durağında bekleyen sürücü, ışığın yeşile dönmesiyle otomobiliyle kaldırımdan geçip sola dönüş yaptı. O anlar, trafikteki başka sürücü ile yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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