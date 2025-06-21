Sakarya'da kıyıya vuran İHA bulundu

SAKARYA'nın Karasu Sahili'nde kıyıya vurmuş bir insansız hava aracı (İHA) bulundu. İHA, detaylı inceleme yapılmak üzere Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bölgeden kaldırıldı.

Karasu ilçesine bağlı Aşağı Aziziye Mahallesi sahil kıyısına giden vatandaşlar, saat 07.30 sıralarında, halk plajı kule 28 bölgesinde kıyıya vurmuş insansız hava aracı (İHA) buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi sonrası bölgeye polis ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, sahilde bulunan İHA üzerinde ilk incelemelerini yaptı. İHA'nın kamikaze bir tip olduğu ve Rusya-Ukrayna savaşında kullanılan modelle benzerlik taşıdığı yönünde değerlendirme yapıldı. İHA, detaylı inceleme yapılmak üzere Sahil Güvenlik ekipleri tarafından el konularak bölgeden kaldırıldı. İHA'nın nereden ve nasıl Karasu Sahili'ne ulaştığına yönelik araştırmalar sürüyor.